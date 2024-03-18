Москва 18 марта 2024, 09:08 Ефимов: Москва выбрала оператора для реорганизации неэффективно используемого участка в Черемушках Пресс-служба КЭПиИЗО

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Оператор займется реорганизацией неэффективно используемого участка в столичном районе Черемушки по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

О решении по поводу комплексного развития неэффективно используемой территории в Черемушка ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Участок находится по адресу Научный проезд, владение 11А. Проект на территории площадью 4,78 гектара реализует оператор, назначенный городом, сообщил Ефимов.

«В течение семи лет здесь будет возведен современный микрорайон, где появится почти 174 тысячи квадратных метров различной недвижимости. В результате создадут около 570 рабочих мест», — отметил заместитель мэра Москвы.

По его словам, инвестиции в реализацию проекта достигнут около 43,5 миллиарда рублей. Ожидаемый ежегодный бюджетный эффект от реорганизации территории составит почти 237 миллионов рублей, добавил Ефимов.

Неэффективно используемый участок располагается на юго-западе столицы, недалеко от станций метро «Калужская» и «Воронцовская». По проекту на этой территории должны построить 172,3 тысячи квадратных метров жилья, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман. Эту недвижимость будут использовать для реализации программы реновации и других нужд города, а также для административных объектов.

«Кроме того, будут выполнены все необходимые работы по благоустройству территории и обустройству улично-дорожной сети», — отметил Гаман.

Оператором КРТ город назначил Казенное предприятие «Управление гражданского строительства».

В рамках программы комплексного развития территорий в Москве создают многофункциональные городские кварталы на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков. На этих территориях проектируют дороги, комфортное жилье, общественно-деловые и спортивные объекты, а также всю необходимую инфраструктуру.

На сегодняшний день в столице на разных этапах реализации находится 228 проектов КРТ совокупной площадью около 2,7 тысячи гектаров. Проекты прорабатывают по поручению Сергея Собянина.