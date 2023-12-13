Москва 13 декабря 2023, 13:07 Ефимов: Москва подала в Росреестр более 60 тысяч онлайн-заявлений на госрегистрацию с начала года Пресс-служба КЭПиИЗО

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Использование цифровых технологий позволяет столице подавать в Росреестр все документы на государственную регистрацию в электронном формате. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, город совместно с Росреестром уже несколько лет оптимизирует рабочие процессы с помощью цифровых технологий.

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«Например, реализован совместный проект, который интегрировал наши информационные системы и сервисы. Благодаря этому все учетно-регистрационные действия переведены в онлайн-формат. С начала 2023 года город подал около 63 тысяч заявлений на государственную регистрацию в электронном виде», — рассказал Ефимов.

Благодаря интеграции информационных систем и сервисов столичного правительства и Росреестра все документы по сделкам, которые заключил город, направляют в цифровом формате. Переход взаимодействия в такой режим позволил специалистам анализировать документы по сделкам с недвижимостью онлайн и передавать их на последующую регистрацию в Росреестр без личного участия граждан.

«Правительство Москвы совместно с Росреестром упростило и привело к единообразию учетно-регистрационные процедуры, что позволило сократить сроки оказания услуг и повысить качество их предоставления», — обратил внимание министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, сегодня 98% учетно-регистрационных действий проводят без приостановок. Кадастровый учет и регистрации прав на объекты по программе реновации происходят за один рабочий день, сообщил Гаман.

В рамках госпрограммы «Национальная система пространственных данных» столичный Росреестр совместно с городским правительством по утвержденной «дорожной карте» ведет активную работу, чтобы усовершенствовать услуги ведомства, а также подключить кредитные организации и застройщиков к электронным сервисам Росреестра.

«Теперь любое онлайн-обращение при регистрации ипотеки, покупке квартиры или индивидуального дома с использованием кредитных средств, поданное в управление через электронные банковские сервисы, при отсутствии замечаний полностью обрабатывается до исходящих документов в течение 24 часов», — рассказал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Он сообщил, что сейчас доля онлайн-ипотеки, оформленной менее чем за сутки, составляет 90,8%. Если сравнивать с прошлым годом, показатель вырос в 1,4 раза, а к 2021 году повысился в 2,3 раза, подытожил Майданов.