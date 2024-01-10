Москва 10 января 2024, 14:09 Ефимов: Москва договорилась с АСИ о партнерстве в области устойчивого развития Scott Graham / Unsplash

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Правительство Москвы заключило соглашение с Агентством стратегических инициатив (АСИ) о партнерстве в области устойчивого развития и социального капитала бизнеса. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Документ подписали на итоговом заседании проектного офиса по улучшению инвестиционного климата в Москве 28 декабря. Москва и АСИ будут сотрудничать, в частности, в рамках Центра по оценке соответствия деятельности организаций целям устойчивого развития (ЦУР). По словам Ефимова, партнерство позволит обеспечить реализацию мероприятий по достижению ЦУР не только в Москве, но и по всей стране. Планируется, что организации, успешно завершившие проверку, смогут претендовать на финансовые и нефинансовые преференции.

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Центр по оценке соответствия деятельности организаций ЦУР создало правительство Москвы. Его работа основана на принципах ответственного отношения к окружающей среде, социальной ответственности и высокого качества корпоративного управления.

Столица на протяжении нескольких лет вовлечена в ESG-повестку. Город полностью выполнил шесть целей устойчивого развития и продолжает реализовывать проекты, обеспечивающие выполнение еще восьми. В их числе государственно-частное партнерство, в частности офсетные контракты. Владимир Ефимов заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений

Сегодня в уже выполненных ЦУР — «Достойная работа и экономический рост», «Качественное образование», «Недорогостоящая и чистая энергия», «Борьба с изменениями климата», «Индустриализация, инновации и инфраструктура», «Гендерное равенство».

Ефимов добавил, что Москва стала лидером по количеству подписанных офсетов (14).

Партнерство в рамках соглашения поможет формированию верных представлений предпринимателей о повестке устойчивого развития и стандарте социального капитала бизнеса.

Гендиректор АСИ Светлана Чупшева напомнила, что агентство разрабатывает стандарт социального капитала бизнеса по поручению президента России. По ее словам, в АСИ надеются, что внедрение такого стандарта мотивирует бизнесменов к участию в инициативах по повышению качества жизни, социальных и экологических проектах и обеспечит общественное признание этого вклада.

Делиться опытом и практиками

«Соглашение с правительством Москвы позволит нам применить накопленный опыт и компетенции столицы в сфере устойчивого развития и масштабировать их», — добавила Светлана Чупшева.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что у города есть «большой опыт и наработанные практики» в области достижения ЦУР, и он готов делиться ими с другими регионами.

«Например, инвесторы, решившие построить промпредприятие в столице, могут в два раза быстрее пройти административные процедуры при строительстве нового производственного объекта в рамках зеленого коридора. Обязательное условие — соблюдение строгих стандартов экологичности возводимого объекта», — указал он.

Овчинский добавил, что в столице реализуется программа создания мест приложения труда. Появление новых рабочих мест в разных районах города способствует снижению маятниковой миграции.

Москва была первым регионом России, где появилось индустриальное строительство (когда стройка ведется не на объекте, а на заводе). Готовые модули собирают на производстве и доставляют на площадку, а затем строят из них здание. Степень причинения ущерба окружающей среде снижается.

Узнать подробнее об экономической политике и имущественно-земельных отношениях столицы можно на сайте «Экономика Москвы».