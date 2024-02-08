Москва 08 февраля 2024, 10:07 Ефимов: Инвестпортал Москвы посетили свыше 22 млн раз с момента запуска Пресс-служба КЭПиИЗО

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Инвестиционный портал Москвы, начавший работу в 2014 году, с момента запуска посетили более 22 миллионов раз. Каждый день на площадку заходят около девяти тысяч уникальных пользователей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что Инвестпортал столицы начал работу как платформа для эффективного онлайн-взаимодействия жителей и представителей бизнеса с городскими структурами.

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«Здесь они могут найти подробную информацию о реализуемых в столице инвестиционных проектах, мерах поддержки промышленности, налоговых режимах и льготах. За время работы на портале зафиксировали более 22 миллионов визитов. Каждый день его посещают около девяти тысяч уникальных пользователей, количество зарегистрированных личных кабинетов превышает 111 тысяч», — рассказал Ефимов.

На базе портала запустили инвестиционную карту города, позволяющую в реальном времени найти актуальные лоты на городских торгах, узнать, какие участки и помещения предоставляют для создания и развития промышленных производств, в том числе на территории особой экономической зоны «Технополис Москва». На карте отмечены площадки для бизнеса с подробными данными о возводящихся вблизи деловых и социальных объектах и транспортной инфраструктуре.

Посетители портала могут воспользоваться не только инвесткартой, но и другими сервисами. Цифровые инструменты позволяют заполнить заявку на субсидию и льготный займ, направить на рассмотрение инвестпроект или концессионную инициативу, записаться на осмотр выставленной на торги городской недвижимости и подобрать меры поддержки, перечислил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Кроме того, при помощи портала можно обратиться в центр поддержки промышленности, подобрать образовательную программу в „Московской технической школе“ и подать заявку на помощь в расширении экспортной деятельности», — уточнил он.

В столичном департаменте информационных технологий сообщили, что в прошлом году цифровые возможности Инвестиционного портала Москвы заметно доработали и расширили.

Непрерывное развитие сервисов портала позволяет ему сохранять статус одного из наиболее востребованных специализированных ресурсов для инвесторов и предпринимателей.

Благодаря появлению на инвесткарте новых информационных и аналитических слоев увеличилось число онлайн-инструментов, позволяющих оценить потенциал той или иной площадки, просчитать экономическую эффективности и транспортную доступности проекта. Кроме того, расширение функциональных возможностей в разделе «Имущество от города» помогло сделать удобнее подбор недвижимости по площади, локации и другим важным критериям.

На Инвестиционном портале Москвы можно получить полную информацию о мерах поддержки, в том числе для промышленных предприятий, а также налоговых режимах и льготах. Платформа помогает инвесторам сократить время при поиске площадки под открытие или развитие производства. Также пользователи получают возможность оценить и предварительно рассчитать эффективность будущего бизнеса. Ресурс открывает канал прямой коммуникации с правительством Москвы, что, в свою очередь, позволяет городу оперативно реагировать на запросы предпринимателей и инвесторов.

Развитие онлайн-сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика».