Москва 31 января 2024, 10:07 Ефимов: экскурсии «Открой#Моспром» в 2023 году провели на более чем 120 предприятиях столицы Пресс-служба КЭПиИЗО

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Участники экскурсий, организованных в рамках проекта «Открой#Моспром», посетили свыше 120 промышленных предприятий столицы в 2023 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что в прошлом году проект «Открой#Моспром» отметил пятилетний юбилей. В честь этого экскурсии по столичным фабрикам и заводам проходили каждый месяц, а период для посещений увеличили до двух недель.

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«В 2023 году более чем на 120 производственных площадках города состоялось свыше 1,2 тысячи туров — это в 1,5 раза больше, чем в 2022-м. Расширить кругозор, узнать много нового о предприятиях города позволяют и интеллектуальные игры, которые проводятся с 2019 года. За это время в 17 таких мероприятиях приняли участие около 2,6 тысячи команд численностью свыше 17,9 тысячи человек», — рассказал Ефимов.

Экскурсии проводят на предприятиях, специализирующихся на разных сферах промышленности. Например, участникам предоставляют возможность побывать на производственной площадке компании «Элтеза», разрабатывающей и выпускающей современные системы для управления безопасностью движения поездов, тормозном заводе «Трансмаш», где изготавливают тормозные системы для вагонов метро и междугородних поездов, а также посетить производство чип-модулей банковских карт и космических аппаратов «Микрон». Также гости получили шанс ознакомиться с нюансами производства Московского комбината игрушек, Останкинского мясоперерабатывающего завода, вентиляционной фабрики «Галвент» и работой других столичных предприятий

Благодаря экскурсиям участники могут стать частью производственного процесса и узнать, как создают продукцию народного потребления и высокотехнологичные товары, обратил внимание министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Также в рамках проекта проходят мастер-классы, позволяющие всем желающим своими руками изготовить различную продукцию на промплощадках города, сообщил Овчинский.

«В прошлом году мы организовали более 500 таких мероприятий, что составляет треть от общего количества за пять лет», — уточнил министр правительства Москвы.

Кроме того, в рамках «Открой#Моспром» устраивают онлайн-туры. За минувший год в соцсетях и на сайте проекта выпустили 20 серий, включая экскурсию по цехам производителя RFID-продукции «Смарт Системз», швейной фабрики «Макс Экстрим», где организовали полный цикл производства — от разработки до пошива и печати изображений на ткани, и компании «ЛГМ», более 60 лет выпускающей насосное оборудование для кораблей, космодромов и атомных станций.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что за время работы «Открой#Моспром» его аудитория увеличилась практически до 15 миллионов человек. На сегодняшний день проект объединяет большое число форматов: офлайн- и онлайн-экскурсии на промплощадках Москвы, лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры и другие специальные мероприятия.

Значимость «Открой#Моспром» доказывается наградами, которых у проекта пока восемь, включая «Образование и наука» в рамках программы «Лучшие социальные проекты России» и «Регион — наставник по промышленному туризму» в рамках программы Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность».

В прошлом году «Открой#Моспром» победил в номинации «Промышленный маршрут» народной премии «Маршрут построен». В ноябре 2023-го проект стал третьим в номинации «Лучшая промышленная экскурсия» ежегодной профессиональной премии индустрии событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций «bema!».