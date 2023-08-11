Москва 11 августа 2023, 10:16 Ефимов: доходы в бюджет Москвы от самозанятых увеличились более чем на треть Пресс-служба КЭПиИЗО

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Поступления от самозанятых в столичный бюджет за первые полгода 2023-го выросли более чем на треть, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Режим «Налог на профессиональный доход» начал действовать в городе в 2019 году, напомнил замглавы столицы. С того момента московский бюджет получил от самозанятых 18,3 миллиарда рублей, отметил Ефимов.

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По его словам, за первые шесть месяцев 2023 года самозанятые перечислили в бюджет столицы 4,6 миллиарда рублей. Это на 36% больше, чем с января по июнь 2022 года, указал заместитель мэра Москвы.

«На 1 июля в столице работали 1,39 миллиона плательщиков налога на профессиональный доход — это 18% от общего числа зарегистрированных в России самозанятых. За шесть месяцев этого года их количество в Москве увеличилось на 156 тысяч человек», — рассказал Ефимов.

Налоговой режим для самозанятых привлекает тех, кто работает на себя и не нанимает сотрудников. К его преимуществам относятся простота регистрации, автоматический режим передачи сведений о доходах, отсутствие необходимости предоставлять налоговую отчетность и использовать кассовую технику, обратил внимание заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

При регистрации самозанятые могут указать виды деятельности. Самыми популярными сферами стали пассажирские и грузовые перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, строительство.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева сообщила, что доход столичных самозанятых достиг 753 миллиардов рублей с начала действия налогового режима, то есть за период с 1 января 2019 года по 1 июля 2023-го.

«Из этой суммы свыше 158 миллиардов рублей они заработали в январе-июне 2023 года», — отметила Багреева.

Самозанятые выдали клиентам 45,9 миллиона чеков за первые шесть месяцев текущего года, добавила министр правительства Москвы. По ее словам, это почти на 30% больше, чем годом ранее. Средний размер чека за этот же период повысился на 12% — до 2988 рублей, сказала руководитель департамента экономической политики и развития столицы.

Москва — город удобный для бизнеса и предпринимателей, в том числе молодых. Город помогает им на любом этапе развития своего дела: от идеи до выхода на международные рынки.

Бизнесмены, в том числе и начинающие, могут участвовать в таких проектах, как «Московский акселератор», «Я — самозанятый»; конкурсах «Новатор Москвы», «Лидеры цифровой трансформации» и других. Развивать бизнес в Москве становится комфортнее благодаря мерам поддержки со стороны города. Например, открыть свое дело и оформить самозанятость местным жителям помогает столичная служба занятости населения.

Самозанятость стала устойчивым трендом городского рынка труда, сообщила первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александра Александрова. По ее словам, эта тенденция наметилась еще во время пандемии и продолжает поступательно развиваться.

«Во флагманском центре „Моя работа“ на улице Шаболовка для горожан, желающих начать работать на себя, мы создали уникальную экосистему „Самозанятость в руки“. Она включает в себя все этапы поддержки, начиная от консультаций и обучения, заканчивая поиском первых клиентов», — рассказала Александрова.

Глава столичного департамента отметила, что за последние три года сервисами для успешного запуска и развития своего дела воспользовались более 35 тысяч москвичей. Особенный интерес к самозанятости проявляют молодые люди — их доля составляет около половины, указала Александрова.

Повышенный спрос на самозанятость демонстрируют мамы, добавила руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Такой способ позволяет женщинам заботиться о семье и реализовывать творческий потенциал, пояснила Александрова. Кроме того, высокий интерес к работе на себя показали люди старшего возраста и москвичи с инвалидностью.