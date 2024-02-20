Москва 20 февраля 2024, 09:09 Ефимов: более 4 тысяч рабочих мест создадут в ЮАО Москвы по городской программе Пресс-служба КЭПиИЗО

Читать 360tv в

Детские образовательные учреждения, офисные здания, поликлиника, спорткомплекс, музей и торговый центр появятся в шести районах на юге столицы в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По городской программе инвесторам предоставляют льготы по платежам за изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство. Чтобы получить преференции, девелопер должен вложить дополнительные деньги в создание объекта, где появятся новые рабочие места.

Реклама

«Девелоперы реализуют в Южном административном округе ряд проектов в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Они дадут городу свыше четырех тысяч рабочих мест, более 800 из которых обеспечат сотрудниками спорткомплекс и музей», — сказал Ефимов.

Он отметил, что столица активно стимулирует девелоперов возводить культурные объекты. Для этого город повысил коэффициент льготы при строительстве театров, музеев, выставочных или концертных залов с 0,3 до 0,8.

«Вместе с этим был введен контроль профильной эксплуатации объекта в течение пяти лет», — добавил заместитель мэра Москвы.

На Автозаводской улице появится Музей искусств, где будут проходить выставки и тематические мероприятия. Культурное учреждение сможет принимать до 1,5 тысячи посетителей одновременно.

В Бирюлеве-Восточном инвесторы возведут многофункциональный офисный комплекс, поликлинику на 200 посещений в смену, детские образовательные учреждения и торговый центр. Общая площадь объектов составит более 217 тысяч квадратных метров.

«Офисные комплексы в составе деловых кварталов дадут городу более двух тысяч рабочих мест. На территории бизнес-центров разместят всю необходимую для комфортной работы инфраструктуру», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что проект реализуют в соответствии с современными мировыми стандартами.

В Нагатинском Затоне построят деловой квартал. Новые детсады и школы появятся в Москворечье-Сабурове, Южном Чертанове, Царицыне и Даниловском районе. Строительство новых жилых комплексов предусматривает возведение трех школ на 2875 мест и семи детских садов на 1630 воспитанников.

«Инвесторы активно участвуют в создании социальной, бытовой, спортивной и культурной среды рядом с новостройками. Комплексный подход подробно прорабатывается на этапе подготовке градостроительной документации», — сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

За четыре года программа стимулирования создания мест приложения труда охватила почти все районы столицы. С инвесторами заключили свыше 70 соглашений, предусматривающих возведение более трех миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости. В этот список входят промпредприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.

Стать участникам городской программы могут как девелоперы, планирующие реализацию проекта, так и застройщики, которые уже возводят жилье в столице. Участки под жилую застройку и создание мест приложения труда могут располагаться в разных районах. Заявки на участие в программе принимают через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.