Москва 08 сентября 2023, 13:04 Дискотека со звездами и розыгрыш автомобиля. Как отметят День города на Московском урбанфоруме в «Лужниках» Концерты и мастер-классы пройдут на МУФ в «Лужниках» в честь Дня города Пресс-служба Московского урбанистического форума

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Программа Московского урбанистического форума на 8–10 сентября станет кульминацией мероприятия и будет посвящена главному событию в жизни столицы — празднованию Дня города. На площадке МУФ в «Лужниках» гостей ждут яркие концерты, интерактивные шоу, мастер-классы, квизы, модные показы, дискотека со звездами и розыгрыш автомобиля.

Концертная программа

Одним из музыкальных хедлайнеров форума станет всемирно известный саксофонист, народный артист России Игорь Бутман. Вместе со своим квинтетом он исполнит для гостей Московского урбанфорума главные джазовые хиты всех времен. Выступление состоится на сцене интерактивно-выставочного пространства «Мой район» 8 сентября.

Пресс-служба Московского урбанистического форума

На сцене у Малой спортивной арены в пятницу пройдет ночная дискотека со знаменитыми музыкантами. В ней примут участие Artik & Asti, Galibri & Mavik, HammAli & Navai, Swanky Tunes, Dennis Frost, DJ Borey.

В субботу, 9 сентября, на сцену у Малой спортивной арены выйдет Ваня Дмитриенко. Также здесь пройдет зажигательная вечеринка с участием Filatov & Karas, Macan, Елены Темниковой, Slider и Andrey Exx.

Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума

Станции «Газпром-Медиа Радио» «Детское радио», LikeFM и «Авторадио» соберут хедлайнеров на площадке «Моего района» 10 сентября. Звезды эфира пригласят звезд эстрады и соцсетей, чтобы они исполнили для москвичей лучшие хиты прошедшего лета.

В честь Дня города самые известные ведущие «Авторадио» будут вести трансляции с площадки МУФ в интерактивной студии. Они устроят грандиозное шоу с участием топовых артистов.

В пространстве «Почувствуй город» гостей будет ждать битбоксер, выступление которого станет завершающим в трехдневном мюзикле поколений «От классики до урбанистики». Для посетителей «Лужников» также подготовили Танцевальный форум, специальную программу от телеканала ТНТ. Кроме того, на сцену выйдут лауреаты конкурса «Московская Весна A Cappella».

Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума

Интерактивные шоу, мастер-классы и игры

В День города на подиумах программы «Мой район» будут задавать вопросы от знаменитых знатоков телевизионного интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?». Дмитрий Авдеенко, Борис Левин, Михаил Мун, Владимир Антохин, Борис Белозеров, Максим Поташев, Анастасия Шутова, Ким Галачян, Алесь Мухин, Юрий Филиппов, Алена Повышева и Андрей Козлов посоревнуются с командой из гостей Московского урбанфорума.

Лучшее из викторин столицы соберет спецпроект «Квиз Арена», который стартует 9 сентября. Вопросы о Москве подготовят звезды интеллектуальных телепередач.

На площадке МУФ в «Лужниках» работает мобильный туристско-информационный центр. Здесь гостям предлагают экскурсии по специально разработанным маршрутам.

Каждая экскурсия стартует у ТИЦ и проходит не только по спорткомплексу, но и за его пределами. Посетители могут побывать на смотровых площадках Российской академии наук или Воробьевых гор, прогуляться по Лужнецкой и Фрунзенской набережным, Нескучному саду и Парку Горького или вдоль Новодевичьего пруда.

Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума

Кроме того, в День города на МУФ заработают настоящие автомобильные и мотомастерские, где для гостей проведут мастер-классы. Участники под руководством профессионалов сами разберут и соберут детали отечественных машин, а затем раскрасят их кузова методом аэрографии.

Специальные занятия ждут 9 и 10 сентября подростков, мечтающих снимать кино или играть в фильмах. Наставники программ Кинокампуса Горького на базе легендарной московской Киностудии Горького научат ребят держать кадр и правильно вести себя перед камерой.

В течение всего праздника лучшие серфингисты и сноубордисты страны будут демонстрировать сложнейшие трюки на самых популярных спортивных объектах МУФ. А у бассейна для вейкбординга пройдет зрелищное шоу флайбордов.

Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума

Гостей также ждут полуфиналы и финалы турниров по настольным играм, которые состоятся 9–10 сентября. В программе — шахматы с Сергеем Карякиным, шашки, «Камень, ножницы, бумага» с участием звездных ведущих.

Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума

В павильоне «Маркет услуг» на площадке проекта «Сделано в Москве» состоятся мастер-классы по VR. Все желающие смогут узнать, какие возможности VR используют в САПР-проектировании и концепции «Цифровых двойников». Участникам расскажут о методах реального применения технологии, а также продемонстрируют настоящие проекты САПР и БИМ-проектирования в среде виртуальной реальности.

Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума

Маркет и всесезонная лыжная трасса

В зоне «Сделано в Москве» представят товары и услуги, связанные с новыми технологиями. Например, здесь покажут одежду, меняющую цвет при нагревании, и робо-руку, играющую в шахматы. Также гости смогут прокатиться по фрагменту всесезонной лыжной трассы «Сноупласт».

Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума

Форум «Мое будущее»

На площадке «Сделано в Москве» 9 и 10 сентября проведут форум «Мое будущее». Он объединит выпускников вузов и специалистов, готовых развиваться в сфере высоких технологий как при работе на компанию, так и в предпринимательстве.

Для участников подготовили деловую программу по двум трекам. Первый посвящен текущему ландшафту инновационной сферы, а второй — будущему сферу высоких технологий. На форуме гости узнают о деятельности в сфере предпринимательства и высоких технологий, которые сегодня могут быть не совсем очевидны, но станут востребованы в будущем.

Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума

Главный розыгрыш Московского урбанфорума

Одним из ключевых событий МУФ с 8 по 10 сентября станет розыгрыш главного приза фестиваля «Сделано в Москве» — автомобиля «Москвич». В течение шести недель Московского урбанфорума все желающие могли принимать участие в ежедневных розыгрышах и претендовать на суперприз. Для этого нужно было получать наклейки за покупки в маркете товаров, маркете услуг и на фудкорте, а затем вклеивать их в специальный флаер.

Автомобиль торжественно разыграют 10 сентября на сцене «Сделано в Москве». Участники, которые займут второе и третье места, получат поощрительные подарки.