Москва 29 апреля 2023, 13:43 Частичка Японии в Москве. Где можно увидеть цветущую сакуру Топ-6 мест цветения сакуры в Москве Pxhere

Читать 360tv в

Огромные очереди сформировались в «Японском саду» Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН ради сакуры. Неудивительно, ведь она цветет всего несколько дней, но выглядит завораживающе. Полюбоваться распускающимся растением в Москве можно сразу в шести локациях, в том числе бесплатно.

Сакура — это не конкретное растение. Название объединяет деревья группы семейства розовых, подсемейства сливовых. Самое популярное из них — вишня мелкопильчатая, которая в дикой природе растет только на Японском архипелаге, в материковом Китае и на Корейском полуострове.

Реклама

В Москве сакура зацветает в начале мая. В дикой природе ее не найти, однако вишню мелкопильчатую высаживают в ботанических садах и парках. Период цветения такого растения очень короткий, всего несколько дней. В столице есть шесть площадок, где можно ей полюбоваться.

Главный ботанический сад имени Цицина

Чтобы посмотреть на цветущую сакуру, нужно посетить экспозицию «Японский сад». Судя по очередям, это место считается одним из самых популярных среди гостей и жителей столицы.

В период цветения японской вишни экспозиция работает ежедневно, с 12:00 до 20:00. В это время там нет выходных и санитарных дней. Кроме сакуры, в саду высадили около 70 видов растений, в том числе привезенные с японского острова Хоккайдо. Гостей ждут пруды с островами, каскады небольших водопадов, каменные фонари и здания в традиционном для Японии архитектурном стиле.

Главный ботанический сад имени Цицина РАН находится по адресу: метро «Владыкино», улица Ботаническая, 4. За билет в «Японский сад» нужно заплатить 400 рублей.

Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород»

Здесь цветут сразу три вида сакуры: наиболее распространенная вишня пильчатая, а также вишня Саржента и ниппонская. Последние две также называют сахалинской и курильской вишнями соответственно. В саду растет и японская сакура — ее привезли со склонов горы Фудзияма.

Именно в «Аптекарском огороде» расцвела первая сакура в столице — вишня сахалинская распустилась на Весеннем фестивале цветов.

Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» находится по адресу: метро «Проспект Мира», проспект Мира, 26/1.

Посетить его можно каждый день, с 10:00 до 20:00, в будни билет будет стоить 300 рублей, в выходные — 400.

Unsplash

Бирюлевский дендропарк

Здесь посетителей ждет аллея из десятков деревьев сорта эдзо. В Москве они появились в 2010 году — растения подарил столице почетный гражданин города Южно-Сахалинска Мияниси Ютака. Аллея получила название сакуровая роща — посетить ее можно бесплатно в любое время.

Бирюлевский дендропарк находится по адресу: метро «Царицыно», улица Липецкая, владение 5. Вход свободный.

Ботанический сад биологического факультета МГУ

Здесь москвичи и гости столицы могут посмотреть на один из самых небольших видов классической сакуры — курильскую вишню. Обычно она не вырастает выше трех-четырех метров, однако очень устойчива к морозам. В Москву саженцы этого растения тоже привезли из Японии.

Ботанический сад находится по адресу: метро «Ломоносовский проспект», микрорайон Ленинские Горы, 1, строение 12.

Стандартный билет обойдется в 250 рублей, льготный — в 200. Можно заказать экскурсию по саду — тогда стандартный билет будет стоить 600 рублей, а льготный — 400.

Unsplash

Аллея у главного здания МГУ

Полюбоваться цветением сакуры можно на аллее между главным зданием МГУ и смотровой площадкой на Воробьевых горах. Там растут 50 деревьев сортa тисимa — их доставили в Москву из питомника в горной Японии в 2010 году.

Аллея находится между Университетским проспектом и улицей Косыгина. Приходить туда можно бесплатно в любое время.

Pxhere

Екатерининский парк

Еще одно место, где москвичи и гости столицы могут полюбоваться цветущей сакурой. В парк стоит заходить через восточный вход — растения высажены недалеко оттуда, на левом берегу Большого Екатерининского пруда.

Екатерининский парк находится по адресу: метро «Достоевская», Большая Екатерининская улица, 27. Вход свободный.