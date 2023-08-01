Москва 01 августа 2023, 15:18 Более 500 человек приняли участие в мероприятиях проекта «Промышленный дизайн в Москве» за 2 месяца Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Свыше 500 специалистов и учащихся посетили мероприятия проекта «Промышленный дизайн в Москве», стартовавшего в мае 2023 года. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он назвал промдизайн одним из ключевых слагаемых эффективности столичного промышленного сектора и актуальным направлением, которое активно развивается городом. Например, в конце весны запустили проект «Промышленный дизайн в Москве» с целью повысить значимость направления среди производственных компаний столицы и отметить достижения в этой области, сказал Овчинский.

«В рамках проекта уже прошло четыре мероприятия, которые посетили свыше 500 человек», — отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Посетители лекции «Что такое промышленный дизайн?» оценили, как направление влияет на успех бизнеса и улучшение качества жизни. На мероприятии специалисты также рассмотрели эту сферу с точки зрения стратегического процесса.

Участники воркшопов «Промышленный дизайн в легкой промышленности» и «Промышленный дизайн в космецевтике» обсудили, насколько необходим бренд для хороших продуктов. Гости мероприятий поговорили о функциях, которые выполняет промдизайн в легкой промышленности и космецевтике.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Кроме того, в рамках проекта состоялся мастер-класс «Промышленный дизайн как инструмент индустриального развития». Его посетители приобрели практические навыки в профессиональной разработке дизайна.

Участниками мероприятий стали специалисты московских промышленных предприятий и учащиеся профессиональных колледжей. Спикерами выступили эксперты студии Артемия Лебедева, брендингового агентства OhMyBrand, дизайн-бюро «Масштаб», а также Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Целями проекта «Промышленный дизайн в Москве» стали стимулирование развития направления в России и повышение значимости этой сферы среди производственных компаний. В будущем для участников проведут новый цикл образовательных мероприятий: лекции, мастер-классы, воркшопы, выставку и конференцию.

Кроме того, в столице учредили премию «Лучший промышленный дизайн России». Победителям конкурса вручат награды в номинациях «Дизайн-продукт», «Дизайн-прототип» и «Приз зрительских симпатий».