Москва 07 декабря 2023, 11:19 Более 30 тысяч тонн вышедшей из строя электроники переработали в Москве за 2023 год Овчинский: переработка электроники в Москве выросла на 18% Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Московский промышленный комплекс по переработке за девять месяцев 2023 года утилизировал более 30 тысяч тонн сломанной электроники — это почти на 20% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Московские компании активно поддерживают экополитику города — переходят на экологичные технологии, сокращают использование ресурсов, вовлекая отходы во вторичный оборот», — заметил он.

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В качестве примера Овичнский привел промышленный комплекс «Вторалюминпродукт», который занимается сбором и утилизацией всех видов металлосодержащих отходов. За три квартала 2023 года компания утилизировала свыше 30 тысяч тонн электротехнического оборудования — это на 18% больше, чем за аналогичный период 2022-го.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Компания «Вторалюминпродукт» разрабатывает, внедряет и реализует инновационные промышленные решения по утилизации и переработке. Ее производственные мощности способны перерабатывать в год до 650 тысяч тонн всех видов металлосодержащих отходов. А современные технологии производства позволяют извлекать до 98% черных и цветных металлов для повторного использования.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Генеральный директор предприятия Илья Качапин заметил, что рост объема утилизации неисправной электроники напрямую связан с увеличением ее сбора. Для этого «Вторалюминпродукт» сотрудничает с государственными и коммерческими компаниями.

«Помимо работы с государственными учреждениями федерального и регионального уровня, мы развиваем сотрудничество с производителями и эксклюзивными дистрибьюторами бытовой и оргтехники, оборудования, среди которых есть и московские предприятия. Таким компаниям мы помогаем также выполнить их нормативы по утилизации», — рассказал Качапин.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Ежегодно в Москве открывают от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Всего в городе работают более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудоустроены свыше 720 тысяч человек.

Столичные власти поддерживают предпринимателей: они могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки от города, в том числе субсидиями и целевыми займами. Также разработан ряд антикризисных инструментов.

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