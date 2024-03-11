Москва 11 марта 2024, 11:28 Более 20 московских компаний стали участниками выставки «Интерткань-2024. Весна» Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Свыше 20 столичных компаний участвуют в 15-й международной выставке тканей и текстиля «Интерткань-2024. Весна», которая проходит в Москве 11–13 марта. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Интерткань-2024. Весна» — одна из крупнейших в России и СНГ профессиональных специализированных выставок тканей, текстильных материалов, фурнитуры и комплектующих. Благодаря участию в мероприятии московские производители смогут расширить партнерские связи и клиентскую базу, а также продвинуть свой бренд.

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По словам министра правительства Москвы, выставка свыше семи лет объединяет крупнейших представителей отрасли, давая им возможность обмениваться опытом и технологиями, налаживать деловые связи, представлять профессиональному сообществу свои изделия. Участниками нынешней выставки стали более 800 компаний из 12 стран и 40 российских регионов.

«Москву представляют более 20 предприятий. Они экспонируют текстильные материалы, трикотажные и мембранные полотна, комплектующие, фурнитуру, нетканые материалы и другое», — отметил Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Отдельно на выставке представят технический текстиль. Этот тип материала пользуется спросом во многих отраслях, включая авиационную, автомобильную и химическую. Также он востребован в мебельной промышленности, жилищном и дорожном строительстве, сельском хозяйстве и медицине.

В рамках выставки впервые пройдет форум «Технический текстиль: технологии, оборудование, сырье и материалы». Он станет площадкой для V Международного научно-практического симпозиума с Российской инженерной академией «Технический текстиль — экологические аспекты и научная деятельность».

В форуме будут участвовать столичные производители технического текстиля и нетканых материалов. В их число вошел завод «Термопол-Москва», выпускающий все виды утеплителей и наполнителей.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Президент Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин отметил, что у России есть все ресурсы для производства высокотехнологичных тканей: нефть, развитый химпром, лес и лесопереработка. По его словам, валютный курс и общая нацеленность на импортозамещение могут создать дополнительные преимущества.

«Технический текстиль станет локомотивом развития текстильной и легкой промышленности России», — подчеркнул Разбродин.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Москва — центр российской промышленности и город с развитым производством. Здесь работает свыше 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек. Каждый год в столице открывают 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Московские компании выпускают разнообразные товары и активно внедряют инновации.

В столичной отрасли легкой промышленности работает около 320 фабрик. Расти и развиваться им помогает всесторонняя городская поддержка, в том числе присвоение специальных статусов и финансовые инструменты Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице реализуют комплекс мер для развития производств и повышения инвестиционной привлекательности города для отечественных промышленников. В Москве создали комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Столичным предпринимателям доступны свыше 20 системных мер поддержки города, включая целевые займы и субсидии. Также действует ряд антикризисных инструментов.