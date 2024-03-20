Москва 20 марта 2024, 14:35 Более 100 представителей российских технопарков и ОЭЗ посетили «Технополис Москва» Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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День открытых дверей для руководителей и представителей технопарков и особых экономических зон России состоялся на площадке «Руднево» ОЭЗ «Технополис Москва». Делегация осмотрела высокотехнологичные предприятия, производящие импортозамещающую продукцию, сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Экскурсия прошла в рамках заседания экспертного совета по развитию промышленной инфраструктуры думского комитета по промышленности и торговле. Мероприятие провели при поддержке Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ). Компании столичной особой экономической зоны, в свою очередь, участвуют в промышленной выставке, которая торжественно открылась в Госдуме 13 марта.

Во время визита руководители и представители технопарков и ОЭЗ из 50 регионов России посетили три инновационных производства: пленочных конденсаторов для силовой электроники, отечественных банкоматов, гражданских беспилотников, а также Федеральный Центр беспилотных авиасистем.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Дегтев напомнил, что шестую площадку ОЭЗ «Технополис Москва» — индустриальный парк «Руднево» — запустили в марте 2023 года. К началу 2024 года на ее территории ввели в эксплуатацию 214 тысяч промышленных и общественно-деловых площадей, отметил генеральный директор ОЭЗ.

«В конце 2023-го шесть предприятий площадки „Руднево“ получили статус резидента особой экономической зоны столицы», — добавил Дегтев.

В рамках визита делегация АКИТ посетила производство пленочных конденсаторов компании «Нюкон энерджи». Предприятию одним из первых присвоили статут резидента ОЭЗ «Технополис Москва» на площадке «Руднево». По словам гендиректора компании Карена Халапяна, благодаря этому производитель получил преференции, позволяющие и дальше инвестировать в собственное развитие, в том числе реализовать амбициозный проект по локализации выпуска главного элемента конденсатора — полипропиленовой металлизированной пленки с использованием нанотехнологий.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Комментируя мероприятие, гендиректор «ОЭЗ ТВТ „Дубна“» Антон Афанасьев назвал особые экономические зоны точками роста всех отраслей и эффективным инструментом развития российской экономики. Он поблагодарил АКИТ за активную поддержку во взаимодействии с профильными ведомствами, а также участии в профильной законодательной и административной работе по формированию оптимальных условий для развития предпринимательства и промышленного производства.

«Учитываются наши инициативы по совершенствованию механизмов господдержки кластерных проектов и промышленной инфраструктуры, по расширению экономической свободы, при разработке образовательных программ», — обратил внимание Афанасьев.

По его словам, стандарты отрасли, предложенные АКИТ, позволяют инвесторам получать комплексные и объективные сведения о возможностях особых экономических зон.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» — компании «Гематех», «Сканер» и «Онкотаргет», а также предприятие «Неорос» — представили свою продукцию в рамках выставки в Госдуме. В число экспонатов вошли отечественные аппараты для УЗИ-диагностики, изделия для стомированных больных, препараты для лечения неврологических, онкологических и других социально значимых заболеваний, оптическое оборудования для телекома.

ОЭЗ «Технополис Москва» — это территория с особым юридическим статусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Она включает шесть площадок общей площадью свыше 280 гектаров: «Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем» и «Руднево». На них размещаются высокотехнологичные предприятия. Особая экономическая зона «Технополис Москва» несколько лет подряд становится лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.