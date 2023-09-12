Москва 12 сентября 2023, 14:35 Более 100 человек приняли участие в интенсиве «Устойчивое развитие города» в рамках МУФ Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Читать 360tv в

Двухдневный интенсив для столичных органов исполнительной власти на тему «Устойчивое развитие города» состоялся в парке «Зарядье» 5 и 6 сентября в рамках Московского урбанистического форума. Участниками образовательного мероприятия стали более 100 человек, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Цели устойчивого развития разработали в 2015 году, их назвали повесткой дня до 2030-го. Всего насчитывается 17 ЦУР. Сейчас столица реализует проекты по восьми целям, в этот список вошли «Качественное образование», «Достойная работа и экономический рост», «Индустриализация, инновации и инфраструктура», «Уменьшение неравенства» и другие.

Реклама

В феврале 2023 года департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы стал уполномоченным по мероприятиям, помогающим добиться целей устойчивого развития. С 2020-го департамент вместе с корпорацией ВЭБ.РФ реализует проект с российскими моногородами. В этой программе столица взяла на себя роль наставника в достижении ЦУР.

Москва остается среди мировых лидеров по созданию комфортных условий для жизни и бизнеса, соответствующих целям устойчивого развития, отметил Овчинский. Столица обладает релевантным опытом в реализации проектов по достижению ЦУР и готова им делиться, обратил внимание глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

«Для этого в рамках Московского урбанистического форума был организован двухдневный образовательный интенсив, который стал экспертной площадкой для получения актуальных знаний и передового опыта в этой области. Его посетили более 100 представителей органов исполнительной власти Москвы и подведомственных организаций», — рассказал Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Столичный департамент инвестиционной и промышленной политики не только координирует проекты устойчивого развития города, но и активно реализует собственные. Так, чтобы достичь цели «Качественное образование», ведомство запустило «Московскую техническую школу», которая способствует формированию инженерных кадров в промышленности.

В рамках цели «Индустриализация, инновация и инфраструктура» департамент использует кластерный подход к развитию промышленности. Сейчас в Москве действуют три отраслевых кластера: фотоника и микроэлектроника, фармацевтика и электромобилестроение. Кроме того, идет работа над созданием Федерального центра беспилотных летательных аппаратов (БАС).

В мае 2023 года Москва стала лучшей на международной инвестиционной премии Annual Investment Meeting (AIM) в номинации «Центральная Азия, Кавказ и Россия». Премия стала площадкой для открытого обсуждения последних инвестиционных тенденций и возможностей, обмена идеями и изучения потенциального партнерства. Награда в очередной раз доказала высокий уровень работы по привлечению инвестиций в столичную экономику.

Управляющий партнер консалтинговой компании Strategy Partners Валерия Плотникова назвала Москву лидером в тематике устойчивого развития среди российских городов и регионов. Это подтверждают первые места в тематических рейтингах и рэнкингах, отметила Плотникова. Столица активно развивает практики по всем направлениям повестки, включая стратегию «Умный город — 2030», обратила внимание управляющий партнер Strategy Partners.

«В последние годы реализовано большое количество успешных проектов по таким направлениям, как экология, градостроительство, здравоохранение, социальные услуги, образование», — перечислила Плотникова.

Гендиректор Национального рейтингового агентства Татьяна Григорьева отметила значительный прогресс в интеграции повестки устойчивого развития при управлении городом. Кроме того, укрепляется важность ESG-критериев при оказании мер поддержки крупным, средним и малым предприятиям Москвы, указала Григорьева.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Столичный департамент инвестиционной и промышленной политики также занимается рядом инициатив, в том числе созданием Центра ESG-сертификации организаций. Это учреждение должно стать дополнительным драйвером для развития повестки устойчивого развития бизнеса. Ожидается, что компании, прошедшие сертификацию, получат возможность претендовать на преференции от банков-партнеров.

«На интенсиве эксперты дирекции по ESG „Сбера“ рассказали об инструментах ответственного финансирования, включая социальные и зеленые кредиты, которые помогут бизнесу реализовать долгосрочные социально-экономические программы», — сообщил председатель Московского банка Сбербанк Вячеслав Цыбульников.

По его словам, сейчас в портфеле столичной кредитной организации свыше 250 проектов, которые можно отнести к инициативам в сфере устойчивого развития и ESG. Большая часть из них связана с работой московского правительства, отметил Цыбульников. Кроме того, на Петербургском международном экономическом форуме Москва и Сбербанк подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в сфере устойчивого развития, сказал председатель.

На образовательном интенсиве выделили пять главных направлений ЦУР, отметил гендиректор АНО «Московский урбанистический форум» Павел Гончаров. Сюда вошли систематизация реализованных программ Urban Health и целей устойчивого развития в масштабе разных территорий, обобщение передового опыта Москвы по внедрению Urban Health и ЦУР, трансфер практик, предметное взаимодействие с регионами и городами России, СНГ, БРИКС, ЕврАЗЭС, а также последовательная реализация текущих программ и проектов.

Образовательный интенсив разработали АНО «Московский урбанистический форум» и департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы при поддержке департамента градостроительной политики города. Программу мероприятия сосредоточили на раскрытии ряда целей устойчивого развития. В этот список вошли «Здоровый образ жизни и благополучие», «Качественное образование», «Достойная работа и экономический рост», «Индустриализация, инновации, инфраструктура», «Устойчивые города и населенные пункты», «Ответственное потребление и производство», «Мир, правосудие и эффективные институты», «Партнерство в интересах устойчивого развития».