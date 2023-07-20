Москва 20 июля 2023, 18:43 Автоматизированный терминал для отгрузки топлива по железной дороге построили на Московском НПЗ Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Строительство автоматизированного терминала, благодаря которому повысится эффективность и экологичность отгрузки топлива по железной дороге, завершилось на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он отметил, что на МНПЗ продолжается масштабная модернизация. Она находится на финальном этапе и должна полностью завершиться к 2025 году, сказал Овчинский.

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«Так, например, недавно на предприятии закончили строительство терминала для отгрузки топлива через железнодорожный транспорт», — обратил внимание руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Терминал оборудовали новейшими комплексами противоаварийной и противопожарной защиты, а также современными технологиями, которые в три раза повысят показатели экологической эффективности и обеспечат герметичную отгрузку топлива, подчеркнул Овчинский. По его словам, ожидается, что комплекс сможет наполнять свыше 100 вагонов-цистерн каждые сутки. Терминал повысит надежность снабжения рынка топливом, добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Полностью герметичную установку оборудовали устройством улавливания паров. Оно возвращает их в производство, благодаря чему не происходит никакого воздействия на атмосферу.

Весь процесс постоянно контролирует автоматическая система взвешивания. Она обеспечивает точность при наполнении цистерн.

Строительство автоматизированного терминала стало еще одним этапом комплексной модернизации Московского НПЗ. Благодаря ей завод станет самым чистым и современным нефтеперерабатывающим предприятием в Европе. МНПЗ уже снизил влияние на окружающую среду в четыре раза.

Московский нефтеперерабатывающий завод последовательно обновляет производство в рамках модернизации, сообщил генеральный директор предприятия Виталий Зубер.

«При строительстве новых современных установок мы применяем технологии, направленные на снижение воздействия на окружающую среду и максимальное обеспечение промышленной безопасности», — подчеркнул гендиректор МНПЗ.

Решения, использованные в новом комплексе, сделают отгрузку нефтепродуктов еще безопаснее и экологичнее, обратил внимание Зубер.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Ростехнадзор выдал заключение о соответствии нового терминала требованиям технических регламентов.

«Терминал отгрузки топлива отвечает всем требованиям промышленной безопасности, а также улучшает экологическую ситуацию на прилегающих к предприятию территориях», — заявил глава межрегионального технологического управления Ростехнадзора Алексей Курбатов.

На заводе уже функционирует автоматизированный терминал отгрузки топлива в автомобильный транспорт. Комплекс увеличил скорость работы в четыре раза.

Московский НПЗ включили в систему экологического мониторинга столицы. На главных установках завода работают автоматизированные системы, следящие за выбросами в атмосферу.