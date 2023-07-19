Эксклюзив 19 июля 2023, 10:36 Аномальный холод сменит солнце. Метеоролог допустил, что прогнозы о жарком лете в Москве оправдаются Метеоролог Ильин сообщил, что после ливней в Москву вернется теплая погода РИА «Новости»

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После жары в Москву пришли сильные ливни и ветер. К концу рабочей недели ситуация изменится, и температура воздуха превысит +20 градусов. Синоптик, метеоролог, военный метеоролог Александр Ильин предупредил «360», что до конца лета тепло еще вернется в столичный регион.

Скорое потепление

«Если судить по климатическим нормам, то да, нынешняя погода в Москве действительно является аномальной. И температура отстает от нормы на три и более градуса, и дождей менее чем за сутки выпала практически треть месячной нормы, и такие ветра характерны скорее для приморских районов, нежели для центральной полосы России», — заявил он.

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Такая погода связана со скандинавским циклоном, который пришел на север средней полосы России и закачал через Северную Атлантику холодный арктический воздух. По словам метеоролога, если бы он пошел в регион напрямую, температура воздуха опустилась бы еще на шесть-семь градусов.

«Так что нам повезло. Конечно, потеплеет. Сегодня один из самых холодных неприятных дней, но уже во второй половине дня из-за разрывов в поле облачности местами появится солнце», — предупредил Ильин.

В четверг температура воздуха достигнет +20 градусов, с пятницы и субботы превысит эту отметку. Специалист посоветовал москвичам на фоне сильного ветра соблюдать осторожность и обходить стороной плохо закрепленные конструкции.

Самое жаркое лето

Комментируя прогнозы на самое жаркое лето за последние 150 лет, метеоролог сказал, что нужно смотреть не на пиковые значения, а на среднемесячные. Тот факт, что 19 июля низкая температура воздуха, не означает, что все лето будет холодным.

«Если брать среднемесячные значения, которые собираются на основе среднесуточных значений и так далее, июнь по температуре выше климатической нормы, июль близок к норме», — сказал он.

По словам метеоролога, в разные дни июля зафиксировали и превышение нормы, и показатели ниже многолетних значений. Александр Ильин допустил, что в течение оставшихся почти двух недель июля и августа ситуация изменится.