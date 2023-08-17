Москва 17 августа 2023, 10:23 Амбассадором спартакиады «Моспром-2023» стал боксер Сослан Асбаров

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Участников ежегодной спартакиады «Моспром» всегда поддерживают известные спортсмены, которые становятся амбассадорами соревнований. В этом году им стал мастер спорта международного класса по боксу, чемпион лиги кулачных боев Hardcore FC, а также победитель чемпионатов России и Европы Сослан Асбаров. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он отметил, что сейчас сотрудники промышленных предприятий уже участвуют в отборочных состязаниях, чтобы выйти в финал.

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«Не падать духом и показывать отличные спортивные результаты помогает поддержка заслуженных мастеров спорта. Одним из амбассадоров состязаний для промышленников в этом году стал Сослан Асбаров. Пример его стойкости и воли к победе поможет участникам добиться высоких результатов», — заявил Овчинский.

Знаменитый боксер перед началом финала отборочных соревнований проведет специальный мастер-класс по боевому искусству. На тренировку могут попасть все желающие. Она пройдет в «Лужниках» 30 сентября.

Спортсмен подчеркнул, что его поразил интерес работников промышленных предприятий Москвы к занятиям спортом. Асбаров отметил, что они не только выполнили план своей работы, но и успели подготовиться к соревнованиям, где показали отличные результаты.

«Спартакиада „Моспром“ — отличная возможность для каждого проявить себя и стать ближе к коллегам со схожими интересами. Быть частью этого проекта — огромная честь для меня», — признался Сослан Асбаров.

Стать участником спартакиады «Моспрома» могут не только сотрудники промышленных предприятий столицы, но и студенты профильных вузов и колледжей. Для этого необходимо собрать команду и подать заявку для участия в отборочных соревнованиях, которые начнутся в сентябре.

Помериться силами и умениями участники смогут в бильярде, плавании, киберспорте, шахматах, легкой атлетике, баскетболе в формате 3×3, волейболе, настольном теннисе, хоккее, футболе, дартсе и тэг-регби.

Спартакиаду «Моспром» в прошлом году отметили премией «Спорт и Россия — 2022» как лучшее отраслевое соревнование для сотрудников. Впервые соревнования прошли в 2019 году. За все это время в них приняли участие более 9,5 тысячи человек. В этом году cпартакиада проходит в пятый раз.