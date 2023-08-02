Москва 02 августа 2023, 11:49 Амбассадорами спартакиады «Моспром-2023» выступили знаменитые спортсмены Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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В Москве стартовала юбилейная для промышленников спартакиада «Моспром-2023». Ее амбассадорами стали именитые спортсмены, чемпионы мира и мастера спорта России, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

В честь пятилетнего юбилея спортивных состязаний, которые устраивают для сотрудников промпредприятий, студентов технических вузов и колледжей Москвы, приготовили немало новинок и сюрпризов.

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«В этом году амбассадорами спартакиады стали именитые спортсмены. Сегодня они много делают для популяризации здорового образа жизни на всероссийском уровне, а теперь присоединились и к промышленному движению столицы», — отметил Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Он добавил, что спортсмены поддержат участников соревнований, посетят тренировки и отборочные игры. Кроме того, они проведут различные мастер-классы и расскажут о секретах успешной спортивной карьеры.

В число амбассадоров вошли заслуженный мастер спорта, советский хоккеист, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, члены сборной России по художественной гимнастике, многократные чемпионки мира, призеры Олимпийских игр сестры Дина и Арина Аверины. Одним из послов «Моспром-2023» также выступил мастер спорта России международного класса по боксу, бронзовый призер чемпионата России среди молодежи Сослан Асбаров.

В финале игр спартакиады 2 сентября, которые проведут в рамках Московского урбанистического форума — 2023, амбассадоры будут подбадривать игроков столичных промпредприятий.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Промышленников ждет борьба за победу в соревнованиях по 12 видам спорта. Лучших выберут в бильярде, плавании, киберспорте и шахматах. Определят лидеров и в легкой атлетике, баскетболе 3×3 и волейболе. Соревноваться участники спартакиады будут также в настольном теннисе, хоккее, футболе, дартсе и тэг-регби.

Всего на «Моспром-2023» ожидают свыше 4,4 тысячи сотрудников промышленных предприятий столицы. Среди них — представители 177 фабрик и заводов.

Для некоторых спартакиада станет первой — например, для производителя снеков «Москарт», часовой компании «Романофф» и предприятия «Хирана+», специализирующегося на производстве аппаратов ИВЛ. Впервые свои силы на соревнованиях проверит и хлебобулочный комбинат «Коломенский» и другие столичные производители.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Для представителей лиги вузов и колледжей регистрация еще не закончилась. Всего в 2023 году ожидается более шести тысяч участников — более половины от общего количества соревнующихся за предыдущие четыре года.

В мае 2022 года спартакиада «Моспром» стала лауреатом премии «Спорт и Россия — 2022». Ее отметили в номинации «Лучшие отраслевые соревнования сотрудников».

Первые состязания состоялись в 2019 году. За четыре года в них приняли участие более 9,5 тысячи человек.