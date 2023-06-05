Мир 05 июня 2023, 09:44 Зреет новый конфликт в Европе. Польша продолжила вооружаться до зубов РИА «Новости»: в Европе назревает новый конфликт с участием Польши РИА «Новости»

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Власти Польши в огромном количестве скупают вооружение за рубежом, возводят военные базы и стягивают военных к восточным границам. Оценку происходящего и неоднозначной риторики, которую позволяет себе Варшава, представил обозреватель РИА «Новости» Андрей Коц.

Он напомнил о заявлении бывшего замминистра национальной обороны Польши Вальдемара Скшипчака о готовности польской стороны поддержать силой вооруженный переворот в Белоруссии.

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При этом Скшипчак отметил, что говорит именно о войсковой операции. Иными словами, об агрессии, подчеркнул Коц.

Основанием для польского вторжения в Белоруссию, по словам бывшего замминистра нацобороны, могут стать массовые акции протеста.

Россия и Белоруссия следят за происходящем

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко указывал на возможность такого сценария. По словам политика, в Польше, Литве и Украине происходит подготовка боевиков как раз под эти цели.

За ситуацией внимательно следят и российские, и белорусские власти. РФ уже предоставила партнерам современные виды вооружений, в том числе и С-400. На территории республики находится российский военный контингент, который прикрывает купол надежной системы ПВО и ядерный «зонтик», указал автор РИА «Новости».

Коц привел в материале мнение политолога Вадима Трухачева о том, насколько возможно прямое польское вторжение. Эксперт указал, что такого не произойдет, но топливом для цветной революции станут граждане Белоруссии.

«Не исключено, что заявления о вмешательстве связаны с предстоящими выборами в сейм — повышают градус патриотической риторики», — пояснил он.

Польские военные амбиции

Открытого конфликта с Россией Польша опасается, добавил Коц. Вместе с тем эта страна продолжает наращивать свои оборонные расходы.

Для своих ВВС, например, собираются купить 96 ударных вертолетов Apache, 48 учебно-тренировочных южнокорейских FA-50 и 35 истребителей F-35 производства США. Под эти цели Варшава выделит 115 миллиардов долларов. Только в этом году — 26 миллиардов. А это крупнейшая сумма за всю историю Польши, указал Коц.

По военным расходам на душу населения эта страна рвется на первое место в НАТО. Планируют польские власти за 12 лет увеличить численность своей армии в два раза — до 300 тысяч человек.