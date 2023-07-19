Эксклюзив 19 июля 2023, 23:57 «Золотой миллиард» сожрет сам себя. Жить на свои доходы Запад не привык «Голос Мордора»: странам «золотого миллиарда» наступил конец, Британия стала первой РИА «Новости»

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Начавшийся экономический кризис в Великобритании смыл лоск напускного богатства, а накопленные за счет колоний капиталы давно закончились. Это первая из стран «золотого миллиарда», которая столкнулась с реальностью нового мира. Оставшиеся начнут делить между собой остатки и первыми сожрут самых слабых. Об этом в своей колонке написал автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360».

Далее — прямая речь автора.

Третьесортные страны

Мне сегодня попался один очень интересный материал в издании The Washington Post. Там даже одно название дорогого стоит и выглядит по-настоящему фантастически: «Британия должна перестать притворяться богатой страной».

Да-да. Вот именно так беспощадно, какой-то журналюга из бывшей колонии припечатал бывшую метрополию, что особенно иронично. Но кроме всего, есть в этом и еще один замечательный смысл — пресловутый «золотой миллиард» съеживается, как шагреневая кожа. Быстро и неумолимо.

Причина очень проста — мир меняется в не очень приятную для «золотого миллиарда» сторону, когда приходится начинать жить на свои. Кормовая база сокращается. На всех не хватает.

Вот прям, как в том анекдоте, когда отцу-алкоголику снизили зарплату и его сын в надежде спрашивает, будет ли отец из-за этого меньше пить, а отец отвечает сыну, что пить будет столько же, зато сын будет меньше кушать.

«Золотой миллиард» и без этого далеко не весь был «золотым». Там тоже все делилось по сортам. США, богатые страны старой Европы и Великобритания — первый сорт, греки, испанцы и какие-нибудь португальцы — второй сорт, а младоевропейцы, типа латвийцев, литовцев, поляков да всяких чехов — сорт третий, бронзовая часть «золотого миллиарда».

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Им уже со стола доставалось, что останется от богатых господ. Не особенно щедро, бедненько, но сам факт причастности к этому столу, хотя на самом деле к мусорке под ним — уже безмерно грел чувство собственного достоинства новых «цивилизованных наций».

«Золотые» стали бывшими

Ну что ж… Праздник продолжался недолго. Не успели они насладиться своей причастностью к семье самых сытых и жирных народов, как снова приходит время затянуть пояса.

Вместо того, чтобы наслаждаться роскошной жизнью, они сами становятся кормовой базой для «золотых 300 миллионов», а может и вообще для 100, потому что даже в цитадели мировой демократии и свободы, великолепном граде на холме, пропуск в прекрасную жизнь достанется тоже далеко не всем. Кому-то яхты и виллы, а кому-то и дешевая замороженная пицца из холодильника в супермаркете, который, к тому же, заперт на массивную стальную цепь.

Но самое удивительное, что новый прекрасный мир решил не жалеть даже британцев. Тех самых, которые считались чуть ли не тайными хозяевами мира и которые до сих пор считают себя великой империей, вершащей судьбы планеты.

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Хватит, проехали. Запредельная ипотека, цены на отопление и воду, постоянно дорожающая еда в магазинах и огромные долги государства, которые, несомненно, лягут тяжким бременем на всех ее граждан.

Про Германию и говорить нечего, там уже сами немецкие издания пишут о грядущей экономической катастрофе, где-то между статьями о пользе преподавания в школе основ педерастии и бредом Роберта Хабека о «зеленом переходе».

Забудьте о «золотом миллиарде». Он получает свое. За столетия грабежа других стран, за геноциды, за высокомерие и лицемерие. Сейчас важна лишь форма, в которой он будет существовать, потому что народ «бывших золотых» надо будет держать в узде, чтобы не возникал и не вякал.

И понятно, что агрессивная ЛГБТ пропаганда тут поможет не особенно, ибо на голодный желудок и любить тянет не особо, даже если тебе разрешили любить все, что захочется. Но и на этот случай у Запада есть готовый рецепт, когда-то написанный Джорджем Оруэллом. Вы ведь не брали за чистую монету, что «1984» написан про СССР?