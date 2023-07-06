Эксклюзив 06 июля 2023, 18:12 Знамя православия пытаются растоптать. Защитить верующих может только Россия Публицист Широкорад: православным с Украины нужно дать шанс переехать в Россию Telegram

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Украинские власти с помощью полиции продолжают захват Киево-Печерской лавры. Протестующих верующих грубо задерживают. Писатель и публицист Александр Широкорад пояснил «360», что обитель — главный центр православия на Украине, поэтому нынешний киевский режим так старается ее уничтожить.

Далее — прямая речь.

Церковь раскольников «продавили» США

Украинские националисты уже пытались забрать себе Киево-Печерскую лавру. Попытки захвата были при пятом президенте Украины Петре Порошенко. Но тогда расклад сил был совсем другой, и затея ничем не закончилась.

Сегодня это делается для уничтожения Русской православной церкви Московского патриархата — преемницы той православной церкви, которая была в Киеве более тысячи лет назад. Православную же церковь Украины создала группа раскольников. ПЦУ — это секта.

То, что их, в конце концов, признал Константинопольский патриарх Варфоломей I, — результат давления американцев. Тем не менее подавляющее большинство украинских православных верующих были сторонниками православной церкви Московского патриархата.

Делом всех православных

Фактически Киево-Печерскую лавра — нечто вроде знамени, главный центр православия на Украине. И его хотят уничтожить. Но многое зависит от реакции местного населения и российской церкви. Сейчас киевские православные иконы вывезены за границу, так что должна быть какая-то реакция.

Специальная военная операция России теперь носит не только политический характер — защиты от НАТО, защиты русского языка. Конфликт Украины должен стать в том числе религиозным конфликтом и делом всех православных людей.

Президент Украины Владимир Зеленский, на мой взгляд, наступает на грабли. Если его оппоненты будут достаточно умны, они придадут сильный религиозный оттенок конфликту на Украине. А это будет во вред и НАТО, и самому Зеленскому.

Нужны мир и обмен людьми

Должна возникнуть идея: раз русские и украинцы не могут жить под одной крышей, нужно заключить мир, оставив каждой стороне то, чем она владеет на данный момент, и провести обмен населения.

Потому что русские люди, православные люди, которым дорог свой язык, история, не могут жить на Украине: на территории, подконтрольной украинским властям, их просто уничтожают. Если кому-то нравится идеология украинского фашизма — пусть едут туда, а русские поедут к нам: в Донецкую область, в Крым и так далее.

История знает подобные примеры: Турция с Грецией столетиями воевали, в этих стычках погибли миллионы людей. В конце концов все закончилось обменом населения, и православные греки поехали в Грецию, а греки-мусульмане и турки — Турцию.

Уже больше века между этими странами нет войн. Есть трения по поводу морских границ, подводных ресурсов, но не больше. Также менялись жителями Индия и Пакистан. Словом, единственное, что нужно, — прекратить огонь и разделить население. Мелкие проблемы будут, но люди не погибнут.

Голос РПЦ должен звучать громче

Возможно, дело в каких-то отношениях патриарха Кирилла и митрополита Ануфрия, главы УПЦ, но реакция православной церкви Московского патриархата на захват лавры очень слабая. Она должно быть гораздо сильнее.

То, что творят Зеленский и компания, как и недавнее сожжение Корана в Швеции, планы предать огню Тору и Библию, — кощунство и святотатство. Я не понимаю позицию наших патриарха и Священного синода.

Какая была реакция мусульманского мира на события в Стокгольме? Шведские посольства громили в Индонезии, Ираке, Турции и других странах. Нужна какая-то реакция от православных, но ее пока, к сожалению, нет.