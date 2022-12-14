Мир 14 декабря 2022, 19:01 Зима в европейском доме. Экономический кризис оказался хуже пандемии 😱 Политолог Самонкин: Европу ждет сепаратизм из-за экономического кризиса РИА «Новости»

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Экономический кризис сильнее захлестывает Европу. Гигантские счета за свет и цены в магазинах приводят людей в ужас. Мастные власти не стремятся помочь малоимущим, а, напротив, сокращают программы помощи. Однако для Украины деньги по-прежнему находят. Неудивительно, что все больше стран ЕС хотят покинуть холодный европейский дом и подумывают о новом пристанище.

Европейцы мерзнут и голодают

Из-за активного роста цен на еду и электроэнергию некоторые британцы стараются не включать плиту и не пользоваться стиральной машиной. Они утверждают, что трудности пандемии не шли ни в какое сравнение с нынешним кризисом, сообщило издание Independent.

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«Мы возвращаемся в викторианские времена. Я не могу позволить себе есть горячую пищу. Не могу позволить себе включить газ или электричество. Я ем холодную фасоль, сардины. Очень редко включаю плиту. Все так плохо», — рассказал 63-летний Брайан Престон из Уэльса.

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Странам Европейского союза не лучше. Немецкие муниципалитеты в условиях роста цен на электроэнергию признались, что хотят сэкономить на уличном освещении, бассейнах и социальных программах: заботе о молодежи и пожилых людях. Об этом написало турецкое Anadolu Ajansı.

РИА «Новости»

Откат к послевоенной разрухе

Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин в разговоре с «360» отметил, что Европа словно откатилась на 70 лет назад — в свое послевоенное прошлое с разрухой и полным экономическим упадком.

Восстановлением экономик европейских стран занимались страны-победительницы. В том числе огромную лепту внес Советский Союз, преемником которого стала Российская Федерация. Однако нынешние европейцы об этом забыли Юрий Самонкин.

Самонкин добавил, что сейчас показатели экономики, энергетики и продовольственной безопасности стран ЕС напоминают 40-е года прошлого века. В западной политической системе отсутствуют адекватные здравомыслящие управленцы.

«Есть отдельно взятые политики Венгрии и Сербии, которые отказываются выполнять санкционные решения со стороны Вашингтона и гробить свою экономику, но опять-таки их сейчас пытаются превратить некие страны-изгои», — напомнил политолог.

По его словам, недавний инцидент в Косово, который буквально возник на ровном месте, подстроили именно для того, чтобы отвлечь Белград от возможного энергетического сотрудничества с Москвой.

Зима усугубит европейский кризис

Зимой настроения как внутри гражданского общества, так и внутри европейской экономики более уязвимы, подчеркнул Самонкин. Но западные элиты настолько деградировали, что у них нет тех, кто готов сейчас вывести страны из кризиса.

«По статистике, большинство налогов жителей Евросоюза идут не на социальные выплаты, не на стабилизацию экономики, а исключительно на поддержку киевского режима. Это подтверждают недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона», — сказал политолог.

Тем не менее экономический вред антироссийских санкций и бездарное управление, которое ведет ЕС к новой экономической катастрофе, не мешают европейским лидерам продолжать пичкать Украину оружием и обещать еще больше поддержки.

«Поэтому в данной ситуации простые жители Европы не знают, куда себя деть. Они выходят на различного рода протесты и пытаются как-то докричаться до своего собственного правительства, которое их не слышит», — пояснил собеседник «360».

Самонкин рассказал, что европейцев стараются хоть как-то отвлечь новогодними акциями и лотереями. Например, владельцу выигрышного билета государство оплатит электроэнергию, а за открытие счета в банке под соответствующие проценты бесплатно дадут дров.

Этот кризис не будет слишком долго длится из-за того, что европейцы привыкли жить в достатке. Они не принимают, что такое высокие морозы, что такое мерзнуть, что такое нищета. Все это приведет к изменению политической повестки внутри отдельных европейских стран Юрий Самонкин.

Политолог предположил, что может даже встать вопрос о пересмотре некоторых европейских соглашений. Страны будут отталкиваться от единой европейской конвенции в сторону поиска альтернативных интеграционных площадок.

«Венгрия и Сербия активно смотрят за этим интеграциями и уже готовы присоединиться к созданию зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом, несмотря на статус внутри ЕС. Такой сепаратизм будет повторяться снова и снова, пока европейские власти не поймут свои ошибки», — подытожил Самонкин.