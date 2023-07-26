Политолог Кошкин: западные СМИ будут распространять фейки про СВО, несмотря на критику

Западные издания будто бы решили, что могут с легкостью обманывать своих читателей. СМИ публикуют материалы, которые не соответствуют реальности. В материалах активно утверждают, что ложь — на самом деле правда. Какой фейк обнародовал британский таблоид и зачем западные СМИ продолжают вводить людей в заблуждение — в материале «360».

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Фейки во время информационного противостояния

Фейк The Sun: «чужие успехи — наши успехи»

Журналисты британской газеты The Sun опубликовали видео в аккаунте YouTube с подписью: «охваченный пламенем российский танк после прямого попадания украинских ракет под Запорожьем».

Внимательные пользователи сразу же заподозрили неладное и выяснили, что на кадрах был вовсе не российский танк, а немецкая боевая машина — подарок ВСУ от Германии.

«Вы серьезно показываете танк Leopard и выдаете его за российский, считая людей идиотами?», — возмутился один из пользователей.

Комментаторы задались вопросом, сколько подбитых «русских» танков на самом деле не русские.

«Только посмотрите как украинский дрон „Ланцет“ уничтожает наш исконно „русский“ Leopard! Ну просто горячий нож по сливочному маслу! Как бы было круто, если бы у нас были такие дроны», — пошутил один из пользователей.

CNN: «российский снаряд уничтожил детский сад»

В репортаже американского телеканала CNN из станицы Луганской показали детский сад с большой дырой в стене. Иностранные журналисты попытались заявить, что снаряд прилетел якобы с позиций в ЛНР.

Однако никого не смутило, что все окна в детском саду целы, осколков нет, и даже некоторые игрушки остались на своих местах. Все дети, по словам воспитателя детского сада, живы и здоровы.

Минобороны Украины: уничтожение вертолетов противника

Не только западные СМИ публикуют недостоверную информацию. В марте 2022 года в Сети разлетелся, пожалуй, самый громкий фейк.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в соцсетях заявила, что ВСУ якобы уничтожили четыре российских вертолета К-52. И опубликовала видео. Позже в официальном аккаунте в Twitter появился аналогичный пост.

«На Херсонском направлении сегодня утром расчеты противовоздушной обороны Сухопутных войск ВС Украины мастерски ликвидировали четыре вертолета К-52 ВС РФ», — написала она.

Фото: скриншот публикации из личного аккаунта Анны Моляр в соцсети / Соцсети

Вот только кадры оказались видео из компьютерной игры. Интернет-пользователи тут же раскрыли обман, это был рекламный ролик военной игры-симулятора Arma-3.

Ранее, в феврале прошлого года, сотрудники министерства обороны Украины выложили в своих соцсетях видео, на котором якобы их истребитель сбивает российский самолет. Однако выяснилось, что это также кадры из компьютерной игры Digital Combat Simulator.