Эксклюзив 26 ноября 2022, 18:41 Живущие на Украине русские отказались от корней, но своими для Киева не стали «Голос Мордора»: забывшие о корнях русские не станут своими для Украины РИА «Новости»

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Часть говорящих на русском языке жителей Украины отказались от собственных корней в пользу местной идентичности. Но своими они там так и не стали. Об этом свидетельствует штраф для жителя Харькова Игоря Терехова за публичное использование русского языка. В какой момент произошла трансформация русских в украинцев и к чему это привело, написал специально для Telegram-канала «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

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Далее — прямая речь автора.

Мэр Харькова Терехов, участвуя в каком-то ток-шоу, заговорил по-русски, чем вызвал немалый гнев всего украинского патриотического сообщества, а затем получил штраф. Но он не сломался. В каком-то очередном эфире Терехов на ломаном украинском заявил, что продолжит говорить на русском языке, потому что 80% жителей Харькова говорят по-русски. Да и для самого Терехова русский является родным. И фамилия Терехов совсем не украинская. Но тем не менее, сам он считает себя украинцем.

Многолетняя трансформация

Ребят, а что с вами сделали-то? Как вам так перепрошили мозги, что совершенно русские люди, с русскими фамилиями, порой даже имеющие происхождение из большой России и говорящие на русском языке, вдруг стали украинцами? Как это произошло и кто же вас так изнасиловал?

Ведь началось это не 24 февраля этого года и даже не в 2014 году. На трансформацию русских в украинцев понадобилось каких-то десять лет. А кому-то и сильно меньше.

Задаю эти несложные вопросы, потому что сами вы себе их задать не в состоянии. Но они очень важны. Для того, чтобы вы сами задумались над своей идентичностью. Потому что если вы думаете, что она у вас украинская — вы сильно ошибаетесь.

Трагедия русского мира

Если бы это не вылилось в кровавую кашу, которая творится на Украине с 2014 года, это было бы даже очень смешно. Но все это стало огромной трагедией, причем не только для вас, но и для всего русского мира, к которому вы все равно принадлежите, как бы себя ни убеждали в обратном.

Может быть, вы еще и проснетесь. Хотя надежды на это все меньше. Радует только то, что на Украине осталось огромное число русских, которые не отказались от своей памяти и от своих корней. А вы стыдитесь и выдавливайте из себя русских по капле. Под насмешки и тумаки щирых хохлов из Галичины.