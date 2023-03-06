Мир 06 марта 2023, 20:48 Тысячи греков вышли на улицы после крушения поездов. Жители устали от властей, которые игнорируют их проблемы Политолог Светов: греки недовольны, что помощь Украине важнее решения внутренних проблем Соцсети

Читать 360tv в

Массовые акции протеста начались в Греции после железнодорожной катастрофы, которая произошла 1 марта. Почти 60 человек погибли из-за столкновения пассажирского и грузового поездов. В стране объявили траур, министр транспорта ушел в отставку, а люди вышли на массовые протесты, чтобы заставить власть решить проблему безопасности на железных дорогах. Однако это ЧП стало только последней каплей в череде причин, из-за которых жители были недовольны действиями властей.

Что произошло

Самая смертоносная железнодорожная катастрофа в истории Греции произошла в ночь на 1 марта. Пассажирский и грузовой поезда столкнулись лоб в лоб в районе населенного пункта Эвангелизмос недалеко от греческого города Лариса.

Реклама

Оба состава оказались на одном пути, когда на высокой скорости ехали навстречу друг другу. В результате столкновения первые вагоны поездов были полностью смяты, фрагменты обшивки и детали разлетелись в радиусе 100 метов от места столкновения. После крушения начался пожар.

По данным греческой железнодорожной компании Hellenic Train, на момент крушения в пассажирском поезде находились более 350 человек. Телеканал ERT 1 вскоре после происшествия уточнил, что 270 пассажиров не пострадали в катастрофе, их оперативно эвакуировали.

Сперва СМИ сообщили о шести погибших и десятках пострадавших, затем число жертв выросло до 32 погибших. По последней информации, погибли 57 человек, большинство — студенты. Юноши и девушки возрастом 20-30 лет направлялись в университеты в Салониках.

Судьба еще 56 человек до сих пор неизвестна. Еще 48 пострадавших госпитализировали, шестеро находятся в тяжелом состоянии. В стране ввели трехдневный траур.

Глава Федерации машинистов Греции назвал предварительную причину катастрофы. Он заявил, что столкновение поездов могло произойти из-за поломки систем контроля движения и сигнализации.

Реакция властей

Спустя несколько часов после случившегося министр инфраструктуры и транспорта Греции Костас Караманлис объявил о своем решении уйти в отставку.

«Я считаю своим долгом сделать это в качестве минимального знака уважения к памяти людей, которые так несправедливо ушли, и взять на себя ответственность за бесконечные ошибки греческого государства и политической системы. От всего сердца я еще раз выражаю свою боль и поддержку семьям погибших», — отметил он.

Новый министр инфраструктуры и транспорта Йоргос Герапетритис сообщил, что в стране появится по расследованию технических причин катастрофы.

После крушения правоохранители арестовали начальника станции Лариса. Он признал свою вину, заявив, что «совершил ошибку и отправил пассажирский поезд по тому же пути, что и грузовой». Мужчине предъявили обвинения в убийстве по неосторожности, в причинении телесных повреждений и создании угрозы транспортной безопасности, отметил Associated Press. Его заключили под стражу.

По данным СМИ, 59-летний мужчина, который стал начальником станции Лариса месяц назад, не соответствовал своей должности. До этого он был носильщиком и посыльным в министерстве культуры страны, как он получил такое назначение — неизвестно.

Свои извинения семьям погибших и пострадавшим принес премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Он заявил, что в ближайшее время в стране начнет действовать цифровая система управления движением составов. Он подчеркнул, что катастрофы удалось бы избежать, если бы такая система действовала — тогда движение двух составов навстречу друг другу по одному пути не осталось бы незамеченным.

Фото: пресс-служба пожарной службы Греции / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Тысячи греков против опасных дорог

По данным местных СМИ, железные дороги Греции давно нуждались в ремонте, однако из-за миллиардных долгов государственной железнодорожной компании Hellenic Railways работы откладывались. Бывший лидер профсоюза железнодорожников Панайотис Параскевопулос в беседе с греческим изданием Kathimerini заявил, что сигнальная система в районе крушения сломалась еще шесть лет назад — с тех пор ее не чинили.

После крушения в стране начались ежедневные массовые акции протеста. Первыми на улицы в Афинах вышла молодежь — в ночь на 2 марта примерно 2,5 тысячи людей устроили митинг у офиса итальянской железнодорожной компании Hellenic Train, пассажирский поезд которой столкнулся с грузовым. Затем протестующие вышли на улицы, где подожгли мусорные баки. чтобы разогнать их, полиция применяла слезоточивый газ.

Еще две тысячи молодых людей провели демонстрации в Салониках. Они прошли по центру города и оставили цветы в память о погибших у нового железнодорожного вокзала Салоник.

О 24-часовой забастовке объявили и в профсоюзе работников железных дорог Греции.Там отметили, что причиной катастрофы стало игнорирование требований организаций железных дорог со стороны правительства. По словам представителей профсоюза, власти не раз «выбрасывали в мусорную корзину» все требования о внедрении современных технологий безопасности и набору постоянного обученного персонала.

«Боль теперь превратилась в ярость за десятки наших погибших и раненых коллег и сограждан», — сказано в сообщении.

Днем 5 марта возле парламента страны собрались 7,5 тысячи протестующих. Они пришли с плакатами «Убийцы», «Не дадим забыть это преступление!», «Это не несчастный случай, а убийство!», «Молодежь это не забудет!» и другими. Организаторы акции требовали, чтобы власти беспристрастно расследовали причины катастрофы, а также наказали всех виновных.

Катастрофа стала последней каплей

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко рассказал «360», что в 2011–2012 годах в Греции был очень серьезный кризис.

«Была очень драматичная ситуация, очень здорово пострадало население. На этой волне к власти пришли левые, они немного стабилизировали ситуацию и это как-то улеглось — но проблемы остались», — пояснил он.

Когда к власти пришло новое правительство, оно заняло жесткую позицию в социально-экономических вопросах.

То есть проблемы, которые испытывает греческая экономика, они перекладывают на население. Население это понимает, греки по своему менталитету — не та нация, которая будет терпеть. Они активно выходят на улицы, активно демонстрируют. Владимир Оленченко

Претензии к железным дорогам в Греции существуют долгие годы, рассказал «360» политолог, журналист Юрий Светов. Он отметил, что формально власти сделали все шаги, которые обычно предпринимают в таких ситуациях: принесли извинения, а отвечающий за ж/д дороги министр подал в отставку. Однако у греков, видимо, сложилось впечатление, что реально никаких изменений в ситуации не будет, и нужно ждать других катастроф в будущем.

Это крушение показало, что в стране ослаблена не только ведомственная дисциплина, но и в целом требовательности к выполнению обязанностей, отметил Владимир Оленченко. Это все наложилось на социально-экономическое недовольство и выплеснулось в многотысячные акции протеста.

При этом есть еще одна сторона проблемы, подчеркнул Юрий Светов.

«У греков, как у представителей других стран ЕС, есть впечатление, что их власти занимаются в первую очередь Украиной и выражением атлантической солидарности. И только потом, на втором или третьем месте, насущные проблемы страны. И именно из-за этого они считают, что если бы с таким же успехом, как Греция занимается поставками оружия на Украине, она занималась транспортом, то, может быть, этой катастрофы бы не было», — отметил политолог.

Он добавил, что это не прямое следствие случившегося, однако ощущение того, что погруженная в большую политику власть не занимается своими делами тоже выплеснулось.

Это накопленный эффект от пренебрежения жизненными проблемами греков. Ущерб национальным интересам ради атлантической солидарности. Юрий Светов политолог, журналист

В Греции всегда были сильны пророссийские настроения среди населения — они сохраняются даже сейчас, пояснил Владимир Оленченко. Также между странами было хорошее экономическое сотрудничество — нынешнее политическое руководство все порушило. Это также побудило протестующих выйти на улицы.