Когда европейцы перестанут защищать Украину | 360°

Эксклюзив 28 октября 2022, 03:30 Жителей Европы решили сажать в тюрьму за высказывания об украинцах. Но помощь и выгораживание продлятся не долго Политолог Подлесный: Европа продолжит помогать Украине до первых серьезных проблем Unsplash

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Жителям Германии теперь может грозить уголовная ответственность за высказывания о боевых действиях на Украине. Новые поправки в уголовный кодекс страны уже раскритиковали, так как людей решили наказывать за то, что еще даже не признано судом. Тем временем в Чехии уже отправили в тюрьму двух мужчин из-за ненавистнических высказываний в адрес украинцев. Европейцы относятся сейчас к Украине как к «священной корове», но все изменится, когда они столкнутся с серьезными экономическими проблемами.

Тюремный срок за высказывания

Решение бундестага внести поправки в уголовный кодекс Германии раскритиковала судья Конституционного суда германской федеральной земли Саксония Элиза Ховен.

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«Что весьма проблематично в новом постановлении, так это то, что оно наказывает за отрицание или тривиализацию, например, военных преступлений, которые еще не были признаны таковыми ни одним судом», — пояснила она в интервью изданию Die Welt.

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Теперь, если кто-то из пользователей напишет в соцсети, что события в Буче инсценировал Запад, прокуратуре придется провести расследование. Согласно поправкам, уголовная ответственность ждет не только тех, кто отрицает, оправдывает или преуменьшает военные преступления, но и делает то же самое в отношении геноцида и преступлений против человечества.

РИА "Новости"

Если в Германии только ввели уголовную ответственность, то в Чехии уже осудили двух местных жителей. Суд города Кладно приговорил Томаша Чермака к шести месяцам тюрьмы, а Патрика Тушла — к 10 месяцам. Их обвинили в возбуждении ненависти и клевете на нацию. Дело на мужчин завели после публикации видео, на котором они уничижительно и нецензурно высказывались в адрес украинцев. Приезжим говорили, чтобы они возвращались обратно в свою страну.

Во время заседания Тушл не стал признавать свою вину и заявил, что «ничего не имеет против украинцев в целом, а лишь осудил действия отдельных националистов». Чермак назвал свои действия ошибкой, сообщило Radio Prague International.

Помощь до первых серьезных проблем

Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный в беседе с «360» предложил немного изменить фразеологизм «священная корова».

«„Священная свинья“ в виде украинцев будет востребована в качестве такого жупела до тех пор, пока не начнутся серьезные экономические проблемы в странах, которые сейчас интенсивно помогают Украине. Будет нарастать недовольство тем, что украинцы приехали, что они ничего не делают, не работают, большинство не знает языка, сертификатов, подтверждающих их возможность работать по специальности, они не имеют и могут только получать пособие как беженцы», — подчеркнул эксперт.

РИА "Новости"

В качестве примера он привел Германию и напомнил, что основные заводы страны переезжают в США. Это значит, что огромное количество местных жителей останется без работы. Поддержка украинцев закончится в тот момент, когда у властей страны возникнут трудности с помощью собственному населению. Руководству Германии придется заняться оставшимися без работы людьми и дотацией определенных товаров.

«Правительство либо будет дотировать определенные категории товара и поддерживать жизнеспособность многих тысяч своих граждан, либо не будет дотировать, но тогда это приведет к массовым волнениям и протестам. В итоге произойдет падение тех правительств, которые не захотят подкармливать свой народ. Украинцы в какой-то степени заложники обстоятельств, связанных с экономическим положением в той или иной стране», — заявил Подлесный.

Он пояснил, что в скором времени у европейцев не будет возможности помогать украинцам так, как они бы хотели.

Жизнь на подачках ЕС

Как считает политолог, очень показательна история с Польшей, которая первой стала принимать беженцев с Украины. На первых порах приезжим платили очень неплохие пособия и предоставляли хорошие условия проживания. Но все это уже давно закончилось.

РИА "Новости"

«Польша сама живет на подачках Евросоюза. Это сказалось в Польше быстрее, чем в других странах. Она заявила о том, что будет помогать денежными пособиями только беременным, женщинам с детьми и инвалидам. Все остальные, по мнению поляков, должны идти работать», — отметил Подлесный.

Президенты Украины и Польши подписали целый ряд документов, которые уравняли в правах граждан обеих стран. Теперь украинцы и поляки по документам являются фактически одним народом, а это подразумевает равные права и обязанности. Поляки считают, что не должны обеспечивать себе равных, поэтому пересмотрели вопрос предоставления пособий.

«Вот эта ситуация будет тиражироваться в других странах», — сказал эксперт.

Согласно его мнению, следующими могут быть Чехия и Словакия. Со странами Прибалтики отдельная история, так как они живут на дотациях. Если Евросоюз выделит им деньги на выплаты беженцам, то они будут помогать. В противном случае эти страны будут цинично перекладывать ответственность на Евросоюз.