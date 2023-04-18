Мир 18 апреля 2023, 14:00 Жестоко и бессмысленно. Антироссийские санкции не спасут Запад от краха Политолог Колчин: антироссийские санкции отменят при независимости Европы от США РИА «Новости»

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Санкции, которыми Запад пытался наказать Россию, вышли боком лишь европейцам. Отказаться петь под дудку США Европа не может — слишком велико политическое влияние заокеанских партнеров. Однако стоит хоть одной стране обрести независимость, дружбе с американцами придет конец.

Крестовый поход против России провалился

Американский ученый и публицист Гален Карпентер раскритиковал антироссийские санкции. Несмотря на прогнозы Белого дома, все ограничения оказались неэффективны: после непродолжительного резкого падения рубль стал одной из самых сильных мировых валют.

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Сама Россия осталась ключевой экспортной державой. Европейский рынок заменили площадки Китая, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, где охотно покупают российские энергоносители и продукты питания.

Далеко не все государства стремятся присоединиться к «крестовому походу против Москвы». За исключением блока НАТО и давних иждивенцев США в Восточной Азии, в мире почти нет стран, поддержавших экономические ограничения России.

Жестокость как инструмент

Карпентер отметил, что стратегии любых экономических санкций давно зарекомендовали себя как неэффективный инструмент внешней политики. Тому пример Куба, Иран и другие страны. Кроме того, они демонстрируют всему миру жестокость Запада по отношению к простым людям.

Публицист напомнил, как в середине 90-х годов прошлого века репортер CBS 60 Minutes Лесли Шталь спросила Мадлен Олбрайт — на тот момент госсекретаря США, — стоили ли международные санкции против Ирака жизней более полмиллиона детей, которые погибли из-за экономической блокады.

Чиновница ответила : «Это очень трудный выбор, но цена — мы думаем, что цена того стоит». Не стоит полагать, что преемники Олбрайт, будь они республиканцы или демократы, заняли бы менее бессердечную позицию, подчеркнул Карпентер.

Санкции ударили по Европе

Политолог Петр Колчин в разговоре с «360» объяснил, что антироссийские санкции во многом носят демонстративный характер. Так Запад пытается показать, что у него есть единая позиция по определенным вопросам и он готов ее реализовывать.

Однако у этой медали две стороны. Одна из них связана с экономической конкуренцией США и Европы.

Экономические, культурные, исторические связи Соединенных Штатов с Россией гораздо меньше и слабее, чем у России с Европой. И все вводимые коллективные санкции в значительной степени ударили не по американскому бизнесу и гражданам, а по жителям ЕС и европейским предпринимателям. Петр Колчин

Колчин отметил, что таким образом Соединенные Штаты подорвали экономические показатели Европейского союза: ухудшили положение множества компаний, которые уже не смогут так эффективно конкурировать с американскими производителями.

«Ослабление экономики Европы повлияет и на ослабление ее политической воли. США смогут дальше навязывать своим европейским сателлитам любые решения, даже если они идут вразрез с интересами граждан Германии, Франции и других государств и вредят благосостоянию европейцев», — сказал политолог.

Фронды Сороса на страже США

Корни приверженности европейцев Соединенным Штатам уходят в послевоенные времена — тогда начала работать американская программа поддержки экономики Европы, так называемый план Маршалла, напомнил Колчин.

«США активно защищали Европу от всех антиамериканских режимов. Так политические системы европейских государств, во многом благодаря различным неформальным связям, в том числе американских НКО, оказались в зависимости от политической воли Соединенных Штатов», — пояснил политолог.

По его словам, избавление от подобного внешнего управления — процесс долгий и сложный, сопряженный с большими проблемами и трудностями. Те же организации американского финансиста Джорджа Сороса сильно влияют на политику Европы.

Многим европейским политическим движениям не дают набирать силу, клеймят их различными маркерами, которые фактически блокируют какое-либо продвижение. Хотя Европа периодически пытается выйти из-под контроля проамериканских политических группировок. Петр Колчин

Свобода Европы от США отменит санкции

Очевидно, что то мироустройство, о котором мечтали американцы, рухнуло окончательно, подчеркнул политолог. При этом Запад пытается сохранить видимость управляемости и давит на своих «союзников» по НАТО и вассалов в Юго-Восточной Азии,

«Та система международных отношений, которые выстраивали, уже практически не функционирует. На Ближнем Востоке США разругались со своим важнейшим партнером — Саудовской Аравией. В азиатском регионе Южная Корея очень скептически смотрит на попытки втянуть ее в противостояние с Россией», — отметил Колчин.

Он добавил, что США теряют свое влияние, но при этом агрессивность их высказываний в отношении России, Китая, Ирана и других суверенных государств только растет. Во многом это истерическая агония умирающего гегемона.

Колчин предположил, что отмена антироссийских санкций может произойти только при получении Европой независимости от Соединенных Штатов Америки. Бессмысленность ограничений очевидна всем, но это единый политический путь, который продвигает Вашингтон.