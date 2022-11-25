Эксклюзив 25 ноября 2022, 23:38 Жена Зеленского предрекла украинцам два года холода и тьмы. Рассуждения из теплого дома сочли цинизмом Политик Олейник: жена Зеленского должна стать примером терпения и пожить без тепла и света РИА «Новости»

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Супруга президента Украины Елена Зеленская заявила, что опросы показали готовность украинцев прожить и два, и три года без света и тепла ради вхождения страны в Евросоюз. Украинский политик и управленец Владимир Олейник посоветовал первой леди страны пожить несколько дней, как простые люди, чтобы понять, что терпение народа небезгранично.

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Далее — прямая речь собеседника «360».

Я думаю, что опрос, о котором говорила Зеленская, проводила Служба безопасности Украины. Потому что о какой социологии идет речь во время военного положения? Приходят к вам люди под предлогом анонимного опроса и спрашивают: «Вы, готовы потерпеть?». «Скажешь „нет“ — сразу же заинтересуются специальные органы», — думают граждане. Поэтому люди врут.

Я бы поставил вопрос по-другому. Готова ли госпожа Зеленская ждать вступления в Евросоюз два или три года без воды, света и тепла? Если готова, то нужно устроить такой публичный эксперимент. Есть же реалити-шоу на телевидении.

В прямом эфире надо показать, как она готовит еду своим детям, как они согреваются без тепла, как обходятся без воды. Это было бы интересно. Чушь о готовности людей жить без удобств может говорить только человек, оторванный от реалий. Владимир Олейник Украинский политик и управленец.

Перспектив у Украины нет

Зеленская заявляет о двух — трех годах ради перспективы. А она есть? Нет. Премьер-министр Португалии прямо заявил, что ни одну страну, в том числе и Украина, в ближайшее время не примут в Евросоюз. Тогда к чему это все?

Сегодня в Киеве разобрали весь хлеб. По одной причине: люди разбирают хлеб, сушат сухари. Понимают, что самая простая, калорийная пища. Но у Зеленской же этой проблемы нет. Верх цинизма так рассуждать о жизнях других людей в ее позиции.

Лучше, чтобы она говорила прежде всего как мать, а не как жена президента. Сказала бы: «Я уже неделю живу без тепла, без воды, без света. И я вам даю рекомендации: как разогреть детям завтрак, как грудному ребенку приготовить питание, как делать ингаляции». Но она же этого не знает.

У нее всего в избытке. Поэтому она дает глупые советы и отвечает якобы за всю страну, что люди готовы сберечь режим Зеленского и терпеть ради Евросоюза. Но она-то этой жизнью не живет.

Если генеральный секретарь НАТО говорит, что зима будет страшной для Украины, то говорит не как политик, а как человек, который владеет информацией на основании комплексного анализа от военных НАТО и разведки. А Зеленская еще просто не вышла «95-го квартала». Два-три года настоящего цинизма народ терпеть не станет.