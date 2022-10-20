Украина может остаться без поддержки США. Жителей Штатов больше волнует их проблемный президент | 360°

Эксклюзив 20 октября 2022, 22:46 Украина может остаться без поддержки США. Жителей Штатов больше волнует их проблемный президент Американист Дробницкий: США хотят свалить все проблемы на Байдена РИА "Новости"

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США могут приостановить помощь Украине в случае победы республиканцев на выборах. Однако такое решение правящей верхушки будет вызвано не внезапной любовью к России, а желанием разобраться со своими проблемами. Об этом «360» заявил политолог, американист Дмитрий Дробницкий.

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Сомнительный Байден

сайт президента США

В случае, если грядущие выборы в США пройдут в регулярном режиме (имеется в виду так, как они проходили до 2020 года), то у демократов, по мнению Дробницкого, мало шансов удержать большинство в обеих палатах. Американист напомнил, что выборы 2020 года проводила либеральная почтовая служба США и ряд либеральных губернаторов ключевых штатов.

«У меня нет сомнений, что результаты выборов были подтасованы, нарушения хорошо задокументированы. Тему о непрозрачности и подтасовке выборов быстро перевели в разряд теории заговоров. Людей, которые сомневаются в этих результатах, там называют отрицателями», — рассказал он.

Дробницкий подчеркнул, что на деле эксперты выявили ряд фактов, указывающих на то, что выборы прошли странно, а результаты президента США Джо Байдена — сомнительны.

То количество бюллетеней, которое поступило по почте, в том числе, и от людей, которые никогда не голосовали, а иной раз и давно уже не живут, говорит, что сделали «то, что надо». Если выборы пойдут так, то демократы будут прессовать что угодно Дмитрий Дробницкий американист

Политолог подчеркнул, что во многих штатах Америки есть целый ряд ключевых людей для выборов. При этом он призвал не забывать, что за них отвечают именно губернаторы. Однако они сейчас находятся под большим давлением.

«В этом — их основная власть, но сейчас на губернаторский корпус все больше и больше давят. Там есть поле для игры. Значительная фракция либерального истеблишмента полагает, что выборы должны быть такими, какими им надо», — подчеркнул он.

Потеря даже одной палаты приведет к сложным последствиям для этой администрации, отметил Дробницкий.

Вторая часть полагает, что эту администрацию неплохо было бы слить и свалить случившиеся на людей вроде Байдена Дмитрий Дробницкий американист

Украинский проект Байдена

Главная проблема, по словам Дробницкого, заключается не в том, что республиканцы не хотят поддерживать «врага» России (Украину, прим. ред). Среди них, как отметил американист, не меньше ястребов, чем у демократов.

Политолог напомнил, что Украина в современном виде является проектом Джо Байдена. Однако не только лидер США принимал участие в ее создании.

«Это не просто проект Байдена, там еще проблема в том, что они захотят отомстить за два импичмента Трампа, а в конгрессе все больше сторонников трампистской линии. Они захотят отомстить, а значит, будут коррупционные расследования», — объяснил он.

Вторая проблема, по его словам, заключатся в том, что администрация Байдена, которая занимается защитой Украины, перешла черту.

РИА «Новости»

Эти разговоры о ядерном армагеддоне и третьей мировой— это чересчур Дмитрий Дробницкий американист

«Коррумпированный дед»

Flickr/Гейджа Скидмора

Он напомнил недавнее заявление экс-президента США Барака Обамы. Ранее он заявлял, что в нынешней ситуации нет работоспособных каналов связи, которые могли бы привести к деэскалации.

«В таком смысле нагнетание конфликта с Россией — это провал, и поэтому „давайте мы оставим это дело и посмотрим, что нужно самой Америке и перестанем делать вид, что защита Украины —это что-то важное“», — отметил он.

Американцы могут отказаться от поддержки Украины не потому, что «внезапно полюбят Россию», добавил он. Весь этот процесс, как заметил Дробницкий, будет требовать времени.

«Если там в отместку начнется процесс импичмента Байдена, то украинская тема всплывет обязательно. Они задумаются: „А куда пошли наши деньги и какого черта вдруг чуть не дошли до третьей мировой из-за коррумпированного деда“, — пояснил он.

Нынешний украинский президент Владимир Зеленский будет продолжать шантажировать западный мир. Американист также не исключил, что он будет продолжать просить новой помощи.