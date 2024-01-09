Эксклюзив 09 января 2024, 16:51 Ждать с терпением наблюдателя. Украинский вопрос спровоцировал кризис на Западе Блогер «Голос Мордора»: конфликт на Украине спровоцировал кризис западных элит Министерство обороны Украины

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Украинский вопрос все больше загоняет Запад в тупик. В попытках найти максимально выгодное для себя решение этой проблемы элиты разделились на несколько групп. Одни требуют продолжения конфликта, другие — хотят нанести России максимальный урон. Однако они должны понимать, что такой вариант развития событий приведет к ужасающим последствиям для них самих. Об этом в колонке для Telegram-канала «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора». Далее — прямая речь.

Раскол западных элит

Сейчас забавно наблюдать за тем, как западные элиты пытаются решить, что же делать с Украиной. Можно сказать, что там даже случился некий раскол на две группы, одна из которых требует «продолжения банкета», а вторая хочет закрыть украинский кейс с минимальными для себя издержками.

Оружие первой группы — истеричная мантра, что [президент России Владимир] Путин не остановится на Украине и неизбежно нападет на какую-нибудь страну НАТО, скорее всего, где-нибудь в Прибалтике.

Понятно, что они и сами в это не особо верят, но марку надо держать, а также пугать обывателя, что если не остановить Россию сейчас, то потом придется воевать уже и европейцам с американцами. Как поддерживать Украину — вопрос очень мучительный, потому что надо вставать на военные рельсы, а это будет означать начало массы неудобств и издержек для простых граждан, которые привыкли жить сыто и спокойно.

И эти граждане тоже не особо верят в возможность войны с Россией, хотя их и пытаются в этом убедить.

Прагматичные русофобы

Вторая группа утверждает, что Украиной все и закончится. Россия удовлетворится достигнутым и никуда дальше не пойдет, ибо незачем. Эта вторая группа пока в меньшинстве, но число ее сторонников растет. Они тоже далеко не друзья России. В своей русофобии и желании стереть с карты мира Россию вторая группа ничуть не отличается от первой.

Просто там более прагматичные политики, которые считают, что Украина — лишь эпизод или разменная монета, что-то такое, чем можно и пожертвовать ради достижения главной цели в будущем.

Они считают, что воевать с Россией бесперспективно и опасно, а, значит, надо искать другие формы. В том числе — подрыв страны изнутри, а также создание массы проблем на границах России. Ведь есть еще Грузия, Армения и Молдавия. Да и Среднюю Азию можно раскачать в надежде на то, что Россия просто надорвется во множестве конфликтов.

И эта вторая группа куда опаснее первой, потому что действует более изощренно и подло. Если первой группе для отрезвления будет достаточно получить по зубам, то никаких способов отрезвить вторую группу пока не видно.

Она требует мира, но ради войны, вернее — ради будущих войн. Которые снова будут вестись чужими руками.

Болезненное поражение для Запада

И сейчас вопрос в том, появится ли в западных элитах третья группа, которая будет ратовать за то, чтобы просто оставить Россию в покое и заниматься собой. Такие политики уже есть, но их пока слишком мало, хотя их голоса звучат все громче.

Что касается России, то реагировать на все это надо с терпением наблюдателя, не более того. И делать свое дело до конца. Поражение Украины станет для Запада куда более болезненным, чем ожидается.

Возможно, последствия будут даже сильнее, чем после поражения во Вьетнаме.

Там должны понять, что попытки уничтожить Россию силой или подлостью обречены. И стоить будут для Запада в итоге просто слишком дорого.