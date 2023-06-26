Мир 26 июня 2023, 19:38 Ипотечная ставка в России стала одной из самых высоких по Европе. Ждать положительной динамики не стоит Брокер Ракута: условия ипотеки на рынке недвижимости в России будут ужесточать Freepik

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В марте Украина вышла на первое место по средней ипотечной ставке в Европе, а Россия заняла в этом рейтинге шестое место с показателем в 8,18%. Ипотечный брокер Дмитрий Ракута рассказал «360» что влияет на ставку, как она будет меняться и стоит ли ждать перемен.

Что влияет на ипотечную ставку?

Макроэкономическая ситуация

Если экономика стабильна, инфляция низкая, а процентные ставки на рынке общего финансирования невысокие, то и ипотечные проценты будут относительно низкие.

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При наличии высокой инфляции или нестабильности банки могут повышать процентные ставки для хеджирования рисков.

Решение Центрального банка

Банк России определяет ключевую процентную ставку, которая влияет на ставки по кредитам во всех банках страны. Если ЦБповышает ключевую ставку, то банки могут поднять ипотечные ставки для сохранения своей прибыльности, и наоборот.

Дмитрий Ракута отметил, что тенденция на рынке недвижимости России идет к ужесточению требований. Центральный банк дал понять, что ставка будет расти, а заемщику будет сложнее получить ипотеку.

В ближайшее время ожидается коррекция первоначального взноса. На данный момент банкам невыгодно давать ипотеку с низким первым взносом. Минимальный взнос будет от 20%.

РИА «Новости»

Конкуренция на рынке ипотечного кредитования

Когда на рынке множество банков, предлагающих кредиты, они могут диктовать ставки, чтобы привлечь больше заемщиков.

Большое число конкурентов создает благоприятную ситуацию для покупателей, поскольку коммерческие организации будут стремиться предлагать более привлекательные условия.

Долгосрочные финансовые риски

Кредитные организации учитывают долгосрочные финансовые риски при формировании ставок: например, изменение стоимости финансирования банков, возможность дефолта заемщиков и изменение цен на недвижимость.

Если банки прогнозируют увеличение рисков, они могут повысить ставку, чтобы защитить себя от потенциальных убытков.

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Почему в России такая процентная ставка на ипотеку?

На процент по ипотеке в первую очередь влияют инфляция, ключевая ставка ЦБ и стоимость квадратного метра.

Ракута объяснил закономерность: чем ниже процентная ставка, тем выше стоимость квадратного метра. Экономика России сильно отличается от экономики других стран.

К примеру, во время пандемии власти предложили государственную поддержку рынка недвижимости, поэтому ставка была 6% — самая низкая за последнее время. Однако после введения льгот застройщики поняли, что можно поднять цены на жилье.

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Ключевая ставка — инструмент Центрального банка для регуляции курса рубля. Если ставка в стране низкая, то и деньги стоят дешево. В результате население активнее берет кредит на жилье.

Негативным эффектом такой политики может стать инфляция и перенасыщение рынка. С помощью повышенной ключевой ставки ЦБ снижает инфляцию. Однако вместе с тем высокая ставка несет негативные последствия: покупательная способность населения и темпы развития экономики падают.

Картина на рынке недвижимости в России и европейских странах сильно различается. На то есть ряд причин.

Европейский рынок отличается ввиду того, что у них другое налогообложение. Иметь свою квартиру в Европе невыгодно, потому что нужно обладать большими ресурсами. Европейцы часто на протяжение всей жизни снимают квартиру. У нас другой менталитет, поэтому отличаются ставки и условия ипотеки. Дмитрий Ракута ипотечный брокер

Прогнозы на ключевую ставку в России

В беседе с «360» Дмитрий Ракута рассказал, что для первичного рынка недвижимости убрали субсидированную ипотеку. Раньше ставки были 0,1%. Сейчас сохранились банковские программы и ипотека от застройщиков по 3-4%.

Но не стоит ждать, что они продержатся долго, так как Центральный банк такая тенденция не устраивает. Представители ЦБ считают, что это маркетинговый ход.

Сегодня на рынке недвижимости акцент сместился на ипотеку от строителей, поскольку ввели новые программы. Условия достаточно привлекательные, ведь этот рынок еще не перенасыщен.

Не думаю, что в ближайшее время ипотека станет выгоднее. За последний год видна тенденция на ужесточение требований. Текущая ставка будет сохраняться до конца года, либо ввиду последний событий ее могут повысить. Дмитрий Ракута ипотечный брокер

В ближайшее время, по мнению собеседника «360», ипотека на вторичную недвижимость будет не самым удачным выбором. Однако стоимость за квадратный метр стала меньше относительно ситуации на рынке недвижимости два года назад.

В перспективе не стоит ожидать положительной динамики для населения по снижению ставки первичного взноса и процента. Что касается долгосрочную перспективы, то многое будет зависеть от экономических реалий и политический факторов.

Рынок недвижимости реагирует на то, что происходит в мире. Тем не менее Дмитрий Ракута заверил, что бояться ставки не стоит.