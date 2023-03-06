Эксклюзив 06 марта 2023, 14:57 Жажда успеха против попытки сохранить имидж. Зеленский и Залужный спорят из-за Артемовска Политолог Дудчак: у Зеленского и Залужного — разные задачи, а Запад требует новых побед Фото: пресс-служба президента Украины

Читать 360tv в

У президента Украины Владимира Зеленского и у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного — совершенно разные задачи в конфликте с Россией. Первому нужны реальные победы на поле боя, ему наплевать на солдат. Второй же не хочет терять имидж мудрого военачальника. Такое мнение высказал в разговоре «360» украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

Далее — прямая речь.

Сферы влияния США и Великобритании на Украине

За украинской властью несомненно стоят западные силы. Есть даже своеобразная специализация: СБУ в большой степени под ЦРУ, Минобороны с Главным управлением разведки (ГУР) — в большей степени под британской разведкой. В администрации Зеленского тоже есть агенты британской разведки. Но существуют определенные противоречия, специфика есть у Британии и США.

У Зеленского — свои задачи как у человека, изображающего президента Украины и ставящего соответствующие подписи. Он работает персонажем, напротив которого у западных руководителей принято фотографироваться. И у него есть интересы просто как у живого человека.

Фото: пресс-служба президента Украины

Такие задачи есть и у Залужного, они могут отличаться от целей и интересов Зеленского. От украинского государства требуют демонстрации успехов на фронтах, от этого будут зависеть и размеры спонсорства военной кампании. Чем лучше они себя покажут — тем больше помощи, чем меньше — тем меньше помощи.

Разница между президентом и главнокомандующим

Зеленский хочет успехи продемонстрировать. Ему плевать, сколько украинских солдат, граждан и просто жителей Украины, находящихся в зоне боевых действий, погибнет. Для него это статистика, ему нужны факты.

У Залужного — другие задачи. Он должен сохранять имидж мудрого военачальника, который переживает за жизнь солдат. То, что интересы Зеленского отличаются от его собственных, ему безразлично.

Для Залужного имидж Зеленского — ничто, а жажда власти, личного обогащения и личной безопасности — все.

У Зеленского есть проблемы и с личной безопасностью. Некоторые бывшие американские советники уже проговариваются. Тот же экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор говорит, что в случае чего Украина узнает о своей судьбе последней. Ее сольют вместе с руководством, как это было во Вьетнаме в свое время.

flickr

Украинские президент понимает, что у него дела идут не лучшим образом. А у Залужного в принципе все нормально. Через него представляют ситуацию, что поражение — это в первую очередь вина власти.

Если есть военные успехи, будут пиарить Залужного, это добавит ему популярности. Залужный говорит: давайте сохраним личный состав и отведем войска. Зеленский говорит: пока немного подождем, а там будет видно.