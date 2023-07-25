Эксклюзив 25 июля 2023, 14:21 «Зерновая сделка» все, судна будут военной целью. Глава МИД Украины Кулеба готов рискнуть Обозреватель «360» Бер: ВСУ прикрывались зерновой сделкой для производства беспилотников Телеканал «360»

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«Зерновая сделка» или «черноморская инициатива» — словосочетания, уже набившие оскомину. После прекращения проекта начали всплывать подробности, благодаря которым становится понятно, почему он не сработал. В ситуации разбирался обозреватель «360» Иван Бер.

Далее — прямая речь

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После отмены сделки у ВС РФ появилась возможность нанести ракетные удары по портам в Одессе и Николаеве. ВСУ прикрывались зерном почти год, чтобы наладить производство беспилотных подводных и надводных дронов-камикадзе, разгружали в портах оружие и запчасти к военной технике, детали для беспилотников. В общем, жили на всю катушку, хихикая над тем, как они нас всех обвели вокруг пальца.

Терпение закончилось и ад русского огня вырвался наружу, сметая все, что там налогистили в Киеве.

От зерновой сделки выиграли только западные корпорации

Все, кто хотел есть, своего куска хлеба, за год так и не дождались — зерно везли на европейский рынок. Америка и Европа больше всех шумят, что нужна эта сделка по следующим причинам: более 17 млн гектар плодородных украинских полей сейчас принадлежит американским корпорациям Каргилл, Дюпонт, и Монсант. Эти фирмы купили земли после снятия Киевом моратория на продажи земель.

20 лет длился мораторий, но МВФ надавил на украинскую власть и его сняли. Поэтому зерно вывозят свое, по сути, США. Делает на этом деньги и Европа. Покупает она зерно дешевле рыночных цен, у себя перерабатывает и продает в виде готовых товаров с хорошей накруткой.

Поэтому главный аргумент, которым России пытаются тыкать в лицо типа «не мешайте кормить мир», — это все абсурд.

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза организации заявил о превращении Киевом портов в склады военных вооружений. И это не просто склады были и все как бы, Киев за целый год накопил там внушительные ресурсы. Одно только топливо чего стоило.

В Восточной Европе еще до прекращения зерновой сделки запретили ввоз украинского зерна

По мнению европейцев, зерно с Украины некачественное и ставит под угрозу реализацию собственного урожая. Значит, участвовать в транзите украинского зерна через свои страны будут неохотно.

Вероятно, маршрут будет проложен через Болгарию и Румынию, речные суда смогут вывозить зерно вдоль украинской водной границы до Румынского порта Константы. Но это речные суда, пропускная способность низкая. Через порты стран Балтии тоже затратно, долго и не объемно, будет дороже выходить перевозка, а навар с продукта снижаться.

Можно более радикально, через корабли с флагом США из порта Румынии. Но в Москве предупредили, что такие суда будут рассматриваться как военная цель и уничтожаться.

Вряд ли какой-то капитан рискнет узнать, на какой глубине Черного моря начинается слой сероводорода.

Рисковать на словах пока готов глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Политик заявил, что Киев готов проверить, будут ли удары по судам со стороны России. Возможно, он думает, что РФ блефует. Если так — пусть пробуют. Найдут ли грузовой корабль-камикадзе — непонятно. А так — своего почти нет, а чужого не жалко.

Кто не знал, украинский ВМФ прекратил свое существование с потоплением последнего корабля «Юрий Олиференко». Теперь флот подводный, но абсолютно нефункциональный. Даже день ВМФ Украины праздновать теперь, наверное, как-то неловко и бессмысленно. Упразднят скорее всего до военно-речного флота.

По поводу речного — Россия нанесла удар беспилотниками по портам на Дунае, поэтому в них иностранные суда заходить теперь не хотят. Своим оружием Киев наносить удары по российскому флоту не сможет, как бы не угрожал, потому что просто нечем: ни боевого судна, ни самолета, взлетающего с военного судна, у ВСУ нет и уже не будет.

Могут разве что позаимствовать у британцев морские беспилотники, но в черноморских водах ходят торговые корабли других стран в порты России. Это и Эмираты, и Индия, и Китай. Поэтому британцам в случае происшествия предъявят как за акт терроризма.

По боевым кораблям России нанести удар беспилотником тоже непросто, там стоят гидроакустические локаторы, цель заметят и уничтожат. Что касается поступления зерна в беднейшие страны, Россия готова помочь даже на безвозмездной основе, и это рассмотрят на ближайшем форуме в Африке.

Украинское зерно теперь не товар и не прикрытие для поставок, а проблема

Запад вряд ли решится перейти границы и демонстративно нарушать предупреждения Кремля. И хорошо, если это действительно будут не предупреждения в границах красных линий. Иначе атаки морскими беспилотниками со стороны Украины будут интенсивнее.

Мое имя Иван Бер, будьте здоровы и берегите друг друга.