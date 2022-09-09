Голод на Украине: подробности | 360°

Мир 09 сентября 2022, 15:38 Поделиться Telegram

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Viber Украине предрекли голод. За огромные долги она может расплатиться с Западом лишь зерном Политолог Самонкин: зерно — единственный шанс США получить от Украины хоть что-то РИА «Новости»

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Украину может ждать голод из-за вывоза зерна. Именно зерном Запад пытается вернуть вложенные в Киев средства, уверены некоторые специалисты. Тем временем России нехватка продовольствия не грозит: страна планирует получить рекордный урожай.

Украине грозит голод

Вывоз украинского продовольствия в рамках «продуктовой сделки» может привести к голоду. Такое предположение сделал экономист Егор Клопенко в беседе с агентством «Прайм».

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Экономист напомнил, что долг Украины перед странами Запада за полгода увеличился на 70-100 миллиардов долларов. Клопенко уверен, что украинская сторона попросту не сможет вернуть эти деньги. Именно поэтому Европа забирает вложенные средства в виде зерна. Однако результатом такого бартера может оказаться продовольственный кризис на Украине, который нагрянет зимой.

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При этом Клопенко полагает, что европейские власти не сознаются, куда зерно идет на самом деле. Тем временем продовольствие в нуждающуюся в нем Африку доставит Россия. Именно она готовится собрать рекордный урожай. Так что РФ и Африке, а также странам ЕС и на Ближнем Востоке голод не грозит, в отличие от Украины.

РИА «Новости»

Запад сделал Украину рынком сбыта, но не производителем

Реально Украина полностью потеряла суверенитет. На ее территории уже ничего не зависит ни от президента страны Владимира Зеленского, ни от парламента, ни от кабинета министров. Об этом «360» заявил украинский политик Владимир Олейник.

«Около 40% составляет падение ВВП в сравнении с этим же периодом прошлого года. Жутчайшая безработица. <…> Деньги на восстановление экономики, никаких инвестиций. Скорее всего, мировое правительство превращает Украину в частное военное государство», — пояснил он.

Тем временем с Украины вывозят не государственную пшеницу. В основном, там действуют транснациональные компании, которые и вывозят свою продукцию. То, что осталось еще у фермеров, скупают за бесценок. Внутренняя цена в три-четыре раза ниже внешней, но выхода нет.

«Вывоз контролируют. Куда им деваться? Нет того пополнения бюджета, который необходим для того, чтобы государство было самодостаточным», — отметил Олейник.

Он добавил, что с момента переворота развитие промышленности Украины приостановилось. Например, завод «Антонов» выпускал прекрасные, по словам Олейника, самолеты. Больше он этого не делает. Это же касается завода «Южмаш», ОА «Турбоатом» и других. Так Украина стала превосходным рынком сбыта для западных товаров.

«Они говорят: „Мы вам все дадим. Нужны холодильники? Купите у нас. Вам нужны яблоки? Польские дешевле на Украине, чем украинские“. То есть они (Запад — прим. ред.) получили рынок для продажи своих товаров. Также они получили рынок трудовых ресурсов — за бесценок. У меня есть знакомые, которые имеют два образования, в консерватории и так далее, собирают яблоки», — подчеркнул политик.

Более того, по его словам, Запад также получил доступ к чернозему и возможность вести боевые действия с соседом Украины — Россией.

РИА «Новости»

США пытаются вернуть долг, пока режим Зеленского существуют

Председатель коллегии АНО «Центр Исследований и Развития Евразийства» Юрий Самонкин также отметил, что экономика Украины — дотационная. Как бы банально это ни звучало, факт остается фактом: она ничего не производит, лишь потребляет и просит в долг.

«При подписании договора с ЕС Украина больше потеряла, нежели выиграла, особенно если говорить о потребительских ценах, которые постоянно растут при низком уровне жизни. И в данной ситуации, учитывая, что в стране огромная коррупция, реформы никогда не проводились и нет экономической стабильности, США прекрасно понимают, что долг Украины достаточно большой и выплачен в ближайшие годы не будет», — отметил Самонкин.

Более того, есть риск, что после специальной военной операции режим-должник попросту прекратит свое существование и Запад «останется в дураках». Зерно — единственный шанс получить хоть что-то. В остальном украинская экономика уже попросту непригодна.

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