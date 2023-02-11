Эксклюзив 11 февраля 2023, 18:25 Зеркало для политиков. Запад выбрал путь коллективного безумия, но не решится на третью мировую Политолог Маркелов: с точки зрения здравого смысла третьей мировой войны не будет freepik

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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо после европейского турне президента Украины Владимира Зеленского указал на угрозу третьей мировой войны. Политический советник Сергей Маркелов в беседе с «360» объяснил, что подобные риски минимальны с точки зрения здравого смысла. А украинский лидер просто стал пешкой в игре Запада против России.

Далее — его прямая речь.

Миру важно, чтобы мнения разделялись

С точки зрения здравого смысла, риски начала третьей мировой войны небольшие. Мировая политика устроена так, чтобы были разные мнения. Было бы смешно, если все думали одинаково.

Есть коллективное мнение Запада, есть и индивидуальные мнения, исходящие от таких политиков, как Филиппо. Поэтому мы имеем в информационном поле разные заявления. Это признак демократии. Это нормально.

С одной стороны, это показывает, что есть разные взгляды. С другой — неким образом отрезвляет действующих политиков, которые влияют на то или иное событие.

Высказывание Филиппо ложится в копилку альтернативных мнений по отношению к действующей мировой политической элите.

Кому-то ведь надо подставлять зеркало политикам вроде президента США Джо Байдена, канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и других на их дурацкие решения.

Эффект братской политической могилы

Западные и европейские руководители прекрасно понимают, что их политические решения идут вразрез со здравым смыслом. Однако [они] выбрали путь коллективного безумия, ведь одна молекула не может отвечать за жизнедеятельность всего организма.

Достаточно вспомнить фальшивую игру между Байденом и Шольцем, когда они торговались, кто первым даст танки Украине. В итоге США сказали условно: давайте дадим Киеву один Abrams, чтобы Германия дала 100 Leopard и распаковала все танки, которые раздала всей Европе.

В данном случае сработал эффект братской могилы, когда одна страна спряталась за групповой ответственностью. Ведь все политики прекрасно понимают, что она при этом ложится не на одного, а на всех.

Сайт президента Украины

Попрошайничество Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский ничего не выпрашивает. Он актуализирует большой документ, который приняли ранее. Коллективный Запад подготовил некий документ, который условно называется «Стратегией поддержки Украины».

Получается, Зеленский открывает страницу за страницей, где уже прописаны все эти танки, самолеты. Вопрос, когда из прописанного все переходит в реальность. Здесь будет уместно вспомнить фразу из классической литературы: «Я сам обманываться рад».

В данном случае Зеленский — лишь пешка в большой западной игре против России. Никто из мировых политиков не думает о личном благополучии лидера Украины. Для них главное — борьба против России.