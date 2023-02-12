Эксклюзив 12 февраля 2023, 20:49 Землетрясения в Турции — только начало? Мнение геолога Геолог Кусонский: бояться новых землетрясений незачем, но нужно строить устойчивые здания РИА «Новости»

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Серьезные землетрясения происходят в мире крайне редко — не стоит бояться следующего и спешить с выводами по поводу уже случившегося. На это в беседе с «360» указал заведующий геофизической лабораторией обсерватории АРТИ, кандидат геолого-минералогических наук Олег Кусонский.

«Все геологические структуры живут своей жизнью, в каждой идет собственное развитие — они опосредованно взаимосвязаны, но не напрямую. Влияние на сейсмичность другой структуры минимально. Земля, конечно, единый организм, и все эти структуры через развитие Земли тоже развиваются, но между собой напрямую у них никакого контакта нет, это давно доказано. Поэтому нечего бояться и ждать каких-то катастрофических событий в других регионах», — пояснил геолог.

РИА «Новости»

Нужно время на изучение

По его словам, в Турции «особая сейсмичность», особые условия, которые достигли своей «вершины», очаг созрел, и произошло землетрясение. Землетрясение происходит из-за разрыва земной коры — происходят дробление блоков и разломы, блоки начинают между собой «контактировать», искать какое-то равновесное положение, и в этом месте начинается сотрясение. Землетрясения случаются редко, подчеркнул ученый. Разломы, произошедшие в Турции, уже встречались в природе.

Сейчас идет довольно много спекулятивных высказываний — я считаю, надуманных, необоснованных. Еще мало времени прошло с момента землетрясения, надо его изучать, надо выезжать на место. Описывать это должны профессионалы — не просто кабинетные работники, а геологи, геофизики. Приходится слышать, что Аравийская плита куда-то на три метра сдвинулась — все это надуманно и спекулятивно. Пока будут реальные выводы по этому поводу, пройдет, может, не один год. Событие масштабное, потребует очень много времени для хорошего изучения. Должны быть научные публикации, факты, обоснования, гипотезы Олег Кусонский заведующий геофизической лабораторией обсерватории АРТИ, кандидат геолого-минералогических наук

Эксперт заметил: на Урале тоже боятся, что «что-то может произойти», турецкое землетрясение спровоцирует. Но ничего не произойдет, утверждает Кусонский. Урал — это «совершенно древняя структура», какие-то слабые движения происходят, но катастрофических «миллион лет будем ждать и не дождемся».

РИА «Новости»

Не бояться, а делать

«Я смотрю новости и несколько удивляюсь, конечно. Лучше бы правильно строили, строили сейсмически устойчивые здания, вкладывали деньги. А то все чего-то боятся, а ведь реально надо делать. Технологии позволяют», — подчеркнул геолог.

Он также развенчал миф о том, что землетрясение в Турции может спровоцировать цунами. По словам Олега Кусонского, такие явления возможны только во время землетрясения, и то нужны определенные геологические условия.

«Надо успокаиваться и выполнять спасательные работы — и строительство пересматривать в таких регионах шаг за шагом. А то дома рассыпались, людей придавило, засыпало, людям жить негде», — подытожил ученый.