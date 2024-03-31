Мир 31 марта 2024, 22:09 Зеленскому предсказали потерю легитимности после отмены выборов РБК назвал последствия для Зеленского его решения об отмене выборов президента РИА «Новости»

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Конституция Украины предусматривает проведение выборов президента в последнее воскресенье марта в год, когда заканчиваются полномочия действующего главы государства. Назначенный день уже почти подошел к концу, но голосование даже не объявили. РБК рассказал о последствиях отмены выборов для президента Владимира Зеленского после 20 мая, когда его полномочия истекут.

Отмена выборов

Действующий на Украине с 24 февраля 2022 года закон о военном положении запрещает менять Конституцию и проводить выборы всех уровней. Возобновление избирательного процесса возможно в течении одного месяца после прекращения военного положения.

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Несмотря на это решение украинских властей, ряд западных политиков призывали их решить проблему со сменой главы государства. Они подчеркивали, что смена власти является необходимой для сохранения в стране демократического режима.

Зеленский на фоне таких выступлений заявлял, что готов провести выборы и внести необходимые поправки в законы, если Запад предоставит Украине пять миллиардов долларов для проведения выборов, отправит в «окопы» международных наблюдателей и согласится провести голосование для уехавших в Европу украинцев.

РИА «Новости»

Окончательную точку в вопросе отмены выборов он поставил в марте этого года, объявив, что голосования не будет.

Легитимность под сомнением

Глава Украинского института политики Руслан Бортник отметил, что заявления Зеленского о возможном проведении выборов объяснялись его попыткой показать, что он не держится за власть.

При этом призывы западных политиков в Киеве восприняли враждебно и посчитали, что там потеряли интерес к действующему украинскому лидеру.

Бортник подытожил, что даже в случае проведения президентских выборов на Украине легитимность победителя останется сомнительной, потому что в стране действует запрет на оппозиционные партии, а также цензура в средствах массовой информации.

В таких условиях Зеленский станет безальтернативным кандидатом, но его популярность после победы среди народа исчезнет окончательно.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что отмена выборов президента на Украине сделает Зеленского после 20 мая нелегитимной фигурой на посту главы государства. Дипломат подчеркнул, что в таких условиях непонятно, с кем нужно вести переговоры.