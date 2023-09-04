Эксклюзив 04 сентября 2023, 14:56 Зеленскому подали сигнал. Запад может найти нового президента Украины Блогер Голос Мордора: Запад предупредил Зеленского, что ему могут найти замену Официальный сайт президента Украины

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Британская газета The Times выпустила разгромную статью об Украине. Критике подверглось и ее государственное устройство, и сам президент страны Владимир Зеленский. Материал может быть намеком украинскому лидеру, что надо работать лучше, иначе его сменят. Такое мнение высказал в колонке для Telegram-канала «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

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Совершенно неожиданно в издании The Times вышел материал о состоянии демократии на Украине. И еще более неожиданным оказалось то, что он прямо противоположен по настроению ко всем публикациям про Украину, которые печатались в этом издании. Более того — материал совершенно разгромный и негативный. И надо понимать, что в таких системных изданиях как The Times ничего просто так не публикуют. Свобода слова там полностью подконтрольна и управляема.

Видимо, как принято говорить в таких случаях, в лесу что-то сдохло. И этот запах должен быть особенно неприятен пану Зеленскому, потому что эта атака направлена именно против него.

Смысл статьи сводится к тому, что Украина является практически авторитарным государством, в котором нет никакой свободы слова, и все СМИ полностью подконтрольны властям. Парламент является абсолютно карманным и занят имитацией бурной деятельности, будучи на деле абсолютно бесполезным. И над всей этой прелестью царит великая и могучая коррупция. К слову, в статье говорится и о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова, которая фактически произошла вчера вечером (утром 4 сентября глава Минобороны Украины подтвердил, что уходит с поста — прим. ред.)

Данный материал можно расценивать как некую черную метку Зеленскому, кстати, далеко не единственную. Хозяева намекают, что они не особенно довольны своим протеже. И дело, конечно же, вовсе не в отсутствии демократии.

Зеленский на свою дурную голову наобещал слишком много, но не в состоянии эти обещания выполнить. Даже ценой массового уничтожения украинцев, что у него получается очень хорошо. Только вот не дает никакого результата.

Хозяева мягко намекают Зеленскому, что надо бы «тщательнее», активнее, с огоньком. Но пан гетман сделать ничего не может. И ему звенит звоночек, что президента украинцы могут «выбрать» и другого.

Только и это не поможет. Концептуальная ошибка Запада в том, что Украина вообще нежизнеспособна — ни в каком виде. И в этом борделе бесполезно даже менять проституток. Его попросту пора закрывать, потому никакой отдачи от него нет.