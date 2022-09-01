Мир 01 сентября 2022, 23:06 Поделиться Telegram

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Viber Зеленский разозлил ВСУ. Украинские солдаты устали умирать ни за что, но Запад не допустит военного переворота Политик Олейник заявил, что военный переворот на Украине маловероятен Источник фото: РИА "Новости"

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Ждать разрешения конфликта на Украине, возможно, осталось недолго: между президентом страны Владимиром Зеленским и военным командованием нарастает напряжение. Западные кураторы сводят его к минимуму — и пока успешно. Ставку стоит делать на простых солдат: они все чаще отказываются умирать за существующий режим.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Зеленский сейчас решает все меньше. Военные способны изменить ситуацию, так как именно им приходится отдавать свои жизни в бесперспективной борьбе. Украинские военные должны вынудить главу государства сесть за стол переговоров.

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Конфликт Зеленского с Залужным

Украинские СМИ и Telegram-каналы давно говорят о том, что на Украине зреет конфликт между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

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Первый не желает прислушиваться к нуждам армии, а думает лишь о достижении собственных политических целей. Второй старается сохранить жизни людей.

Например, Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источник в офисе президента часто сообщал, что Залужный настаивает на сворачивании наступления и отводе войск из-за нехватки техники, людей и ресурсов.

По мнению экономиста и политолога Александра Дудчака, конфликт между политическим и военным руководством Украины действительно есть, однако пока кураторы киевского режима успешно гасят его.

«Зеленскому нужны любые активные действия, чтобы он мог что-то предъявить своему начальству из Лондона и Вашингтона. Залужный понимает, что такими темпами скоро некем будет руководить», — объяснил Дудчак.

С такой точкой зрения согласен и украинский политик и управленец Владимир Олейник. Он добавил, что сейчас вокруг Залужного даже может сформироваться партия военных и тех политических элит, которые остались обижены Зеленским, в том числе крупные бизнесмены и даже мэр Киева Виталий Кличко.

Зеленский требует любыми силами, несмотря на потери украинцев, не допустить потерь территории: чем она меньше, тем меньше ему дают денег. А Залужный все-таки отвечает за армию, у него концепция другая: сохраним армию — есть шанс сохранить государство Владимир Олейник.

Вероятность переворота

Несмотря на недовольство армии и военного командования действиями Владимира Зеленского, вероятность военного переворота на Украине крайне мала, уверены эксперты. Главная причина заключается в том, что Валерий Залужный и другие лица из военной верхушки тоже имеют тесные связи с западными кураторами.

«Надеяться на то, что где-то среди военных зародится очаг сопротивления, который сможет снести эту диктатуру, пока не стоит. Потому что те же военные пока подконтрольны Западу, все фильтруется и контролируется американскими и британскими спецслужбами», — подчеркнул Дудчак.

Владимир Олейник допустил, что Запад сменит Зеленского на Залужного. У главнокомандующего ВСУ есть существенное преимущество — у него один из самых низких отрицательных рейтингов среди нынешних украинских деятелей.

«Он еще ничего такого не наделал, потому что все поражения, которые сегодня есть, списывают на верховного главнокомандующего», — подчеркнул Олейник.

Вероятность того, что Залужный устроит переворот, не спродюсированный Западом, Олейник оценил как минимальную. Большую ставку, по мнению политика, стоит делать на простых солдат, которые уже сегодня отказываются воевать.

Количество негатива возрастает, и понятно, что могут пойти не на переворот, а штыки в землю — и все Владимир Олейник.

Александр Дудчак добавил, что такая практика становится все более и более распространенной.

«Мы уже видим, что отказываются воевать отдельные подразделения, такое достаточно часто случается — они в полном составе уходят и таким образом спасают свои жизни, потому что нет никакого смысла защищать этот режим», — заключил он.

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