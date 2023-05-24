Мир 24 мая 2023, 23:59 Зеленскому на радость. Исчезновение Залужного сыграет президенту Украины на руку Украинский политик Олейник: уход Залужного — это радость для команды Зеленского Википедия

Читать 360tv в

Главком ВСУ Валерий Залужный с начала мая не появлялся на публике. В Сети уже успели не только выдвинуть массу версий об его исчезновении, но и похоронить. По последним данным, Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту ВСУ в Херсонской области. Украинские официальные источники все сообщения о ранении военачальника, естественно, отвергают.

Исчезновение Залужного

Первые разговоры о возможном ранении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного появились в начале мая, когда он отказался участвовать в заседании военного комитета НАТО даже по видеосвязи. Решение объясняли «напряженной оперативной ситуацией» на Украине.

Реклама

Через несколько дней в эфире украинского телеканала «1+1» вышло интервью Залужного журналисту Дмитрию Комарову. Главком ВСУ рассказал о подготовке к боевым действиям и заявил, что очень уважает и постоянно читает начальника российского Генштаба Валерия Герасимова.

Сам Комаров отмечал, что беседа старая: интервью приурочили к годовщине начала СВО, а значит, оно состоялось не позднее февраля, обратили внимание «Известия».

Википедия

Позже Залужный якобы выступил на видеоконференции по случаю Дня науки Украины. Выступление проходило по видеосвязи. Ролик опубликовал YouTube-канал Национальный университет «Одесская юридическая академия».

Главком ВСУ был одет в военно-полевую форму. Однако никак не взаимодействовал с другими участниками мероприятия: Залужному не задали ни одного вопроса, он не участвовал в диалоге.

Еще через несколько дней в Telegram-канале Залужного появилось текстовое сообщение о том, что он по телефону обсудил усиление ПВО с командующим объединенными силами НАТО в Европе, генералом США Кристофером Каволи.

Возможное ранение главкома ВСУ

После долгого отсутствия Залужного в публичном пространстве, в том числе в Telegram-каналах, возникли предположения о возможной гибели главкома ВСУ. Официального подтверждения этой информации не было.

СМИ сообщали, что Залужный лежит в госпитале после ранения, которое мог получить в ходе боевых действия в Днепропетровской области.

РИА «Новости»

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 10 мая опровергала эти сведения, коротко заявив, что Залужный жив.

Позже донецкий хакер Джокер сообщил, что главком ВСУ получил серьезное ранение при ракетном ударе по штабу в первых числах мая. По его словам, информация о состоянии Залужного на Украине блокируется по указанию западных кураторов, чтобы не подрывать боевой дух.

В этот же день Маляр снова заявила, что военачальник «на месте» и «делает свое дело».

В среду, 24 мая, представитель российских силовых структур со ссылкой на собственные источники в ВСУ сообщил РИА «Новости», что Залужный в начале мая получил ранения при ракетном ударе ВС России под Херсоном. У главкома ВСУ, по его словам, закрытая черепно-мозговая травма и множественные осколочные ранения.

Со стороны Украины на это пока никак не отреагировали, а глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин довольно уклончиво прокомментировал ситуацию.

«Мы получаем информацию [о состоянии Залужного]», — сказал он, добавив, что не может гарантировать стопроцентную достоверность сведений.

Давняя мечта Зеленского

Украинский политик Владимир Олейник в беседе с «360» как раз обратил внимание, что все разговоры о возможном ранении Залужного на уровне официальных лиц не подтвердила ни одна страна.

Если он (Залужный — прим. ред.) не сможет выполнять обязанности в силу состояния здоровья, то это такая, я бы сказал, давняя мечта [президента Украины Владимира] Зеленского. Владимир Олейник украинский политик

У главкома ВСУ, добавил Олейник, самый высокий уровень поддержки среди военных. В глазах и украинского народа, и военнослужащих Залужный выступает как защитник солдат, потому что постоянно говорит о том, что надо беречь армию.

Позиция президента Украины Владимира Зеленского другая. Его больше волнуют территории, ведь чем больше страна их теряет, тем меньше ей выделяют денег.

«На этом есть серьезный конфликт, потому что безграмотный Зеленский пытается управлять военными, которые имеют какую-то, но компетенцию. <…> Он же вообще не компетентный. Но у него эго играет — он же начальник», — отметил Олейник.

Политик привел несколько примеров, которые говорят о том, что Залужный предполагал свое участие в политическом проекте. Первый — это переименование улицы в честь главкома ВСУ. Второй — приезд Зеленского в Херсон без Залужного.

Официальный сайт президента Украины

По словам Олейника, Зеленский также пытался противопоставить Залужному командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского.

«Залужного <…> можно причислить к людям, похожим по типажу на [Дуайта Дэвида] Эйзенхауэра, который был командующим американскими войсками, а потом стал президентом. А вот Сырский, скорее всего, — типаж [маршала СССР Георгия] Жукова. Жуков мог стать генеральным секретарем ЦК КПСС, но не хотел», — объяснил он.

Поэтому, по словам украинского политика, уход Залужного — это радость для команды Зеленского.

Если же говорить о гипотетических выборах президента Украины, то победа в них — кого-либо из военных при условии их участия или светского кандидата — зависит не от украинского народа, а от США.