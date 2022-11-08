Саммит G20 на Бали. Поедут ли Зеленский и Путин | 360°

08 ноября 2022, 11:47
Зеленскому хочется поклянчить еще денег и оружия на Бали. Но он боится лично столкнуться с Путиным
Публицист Новоселов: Зеленский боится лично столкнуться с Путиным на саммите G20 на Бали
Украинский лидер Владимир Зеленский утверждает, что поедет на саммит G20 в Индонезии, только если там не будет Владимира Путина. Индонезия пригласила на встречу представителей обеих стран. Что же ей теперь делать? На этот вопрос публицист Иван Новоселов ответил в колонке для «360».
В состав «Большой двадцатки» входят следующие страны: Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея и Япония.
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Эти государства представляют более 80% мирового валового внутреннего продукта (ВВП) и мировых выбросов углекислого газа, три четверти мировой торговли и примерно две трети мирового населения.
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Украина в состав G20 не входит. Если она куда-то и входит, то в какой-нибудь список «нищей двадцатки», 20 худших экономик мира, где занимает первые места. Однако в этом году эту страну приглашают даже туда, где ей совсем не место, исключительно за счет массового западного пиара.
«Большая двадцатка» не блок западных государств. В него включены такие страны, как Индия и Китай, которые остаются экономическими партнерами России и сохраняют с ней тесные связи. Основная задача саммита — восстановить экономический баланс в мире глобализации, и сейчас это еще более необходимо, чем когда-либо.
Миру не нужны новые потрясения, людям не нужны новые проблемы. И выходки Зеленского мало кого действительно волнуют.
Владимир Путин много раз заявлял, что Москва открыта для переговоров с Киевом. Администрация Зеленского публично объявила, что не будет разговаривать с Россией, пока Путин остается у власти, и даже приняла соответствующий закон. Ладно, это дело украинцев, пусть принимают что хотят.
Если российский лидер решит лично представлять Россию на саммите, это будет исключительно его решение. Россия не гость, а одна из ведущих мировых держав, без ее участия мероприятие уже нельзя будет назвать саммитом «Большой двадцатки».
Саммит G20 как раз создан для обсуждения мировых вопросов с участием всех влиятельных стран, представляющих все разнообразные точки зрения, а не для повторения одних и тех же мантр, как на саммите «Большой семерки».
Если Зеленский решит игнорировать встречу, никто этого даже не заметит. Конечно, ему не хочется упускать возможность поклянчить еще денег и оружия, но поскольку он боится лично столкнуться с Путиным, решение за ним. Что он там решит, мало кого волнует. В любом случае там будет его американский босс.
Маловероятно, что саммит на Бали приведет к каким-то изменениям в украинском конфликте. Он посвящен не Украине, а мировым проблемам. Даже если президент России решит не ехать на саммит, нашу страну все равно будут представлять высокопоставленные лица, ее точка зрения будет услышана.
Что касается Индонезии, все очень просто. Она проводит саммит G20, куда Украина не входит. Зеленский — приглашенный гость, а не участник встречи. Саммит проводит Индонезия, и ей решать, кого приглашать, а кого — нет.
Саммиты
Владимир Зеленский
G20
Владимир Путин
Саммит G20 на Бали
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