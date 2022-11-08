Саммит G20 на Бали. Поедут ли Зеленский и Путин | 360°

Эксклюзив 08 ноября 2022, 11:47 Зеленскому хочется поклянчить еще денег и оружия на Бали. Но он боится лично столкнуться с Путиным Публицист Новоселов: Зеленский боится лично столкнуться с Путиным на саммите G20 на Бали Владимир Зеленский / Офис президента Украины

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Украинский лидер Владимир Зеленский утверждает, что поедет на саммит G20 в Индонезии, только если там не будет Владимира Путина. Индонезия пригласила на встречу представителей обеих стран. Что же ей теперь делать? На этот вопрос публицист Иван Новоселов ответил в колонке для «360».

В состав «Большой двадцатки» входят следующие страны: Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея и Япония.

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Эти государства представляют более 80% мирового валового внутреннего продукта (ВВП) и мировых выбросов углекислого газа, три четверти мировой торговли и примерно две трети мирового населения.

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Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита «Группы двадцати» в международном выставочном центре INTEX Osaka, 2019 год / РИА «Новости»

Украина в состав G20 не входит. Если она куда-то и входит, то в какой-нибудь список «нищей двадцатки», 20 худших экономик мира, где занимает первые места. Однако в этом году эту страну приглашают даже туда, где ей совсем не место, исключительно за счет массового западного пиара.

«Большая двадцатка» не блок западных государств. В него включены такие страны, как Индия и Китай, которые остаются экономическими партнерами России и сохраняют с ней тесные связи. Основная задача саммита — восстановить экономический баланс в мире глобализации, и сейчас это еще более необходимо, чем когда-либо.

Миру не нужны новые потрясения, людям не нужны новые проблемы. И выходки Зеленского мало кого действительно волнуют.

Владимир Путин много раз заявлял, что Москва открыта для переговоров с Киевом. Администрация Зеленского публично объявила, что не будет разговаривать с Россией, пока Путин остается у власти, и даже приняла соответствующий закон. Ладно, это дело украинцев, пусть принимают что хотят.

Если российский лидер решит лично представлять Россию на саммите, это будет исключительно его решение. Россия не гость, а одна из ведущих мировых держав, без ее участия мероприятие уже нельзя будет назвать саммитом «Большой двадцатки».

Саммит G20 как раз создан для обсуждения мировых вопросов с участием всех влиятельных стран, представляющих все разнообразные точки зрения, а не для повторения одних и тех же мантр, как на саммите «Большой семерки».

Саммит G20 в 2019 году / РИА «Новости»

Если Зеленский решит игнорировать встречу, никто этого даже не заметит. Конечно, ему не хочется упускать возможность поклянчить еще денег и оружия, но поскольку он боится лично столкнуться с Путиным, решение за ним. Что он там решит, мало кого волнует. В любом случае там будет его американский босс.

Маловероятно, что саммит на Бали приведет к каким-то изменениям в украинском конфликте. Он посвящен не Украине, а мировым проблемам. Даже если президент России решит не ехать на саммит, нашу страну все равно будут представлять высокопоставленные лица, ее точка зрения будет услышана.

Джо Байден / РИА «Новости»

Что касается Индонезии, все очень просто. Она проводит саммит G20, куда Украина не входит. Зеленский — приглашенный гость, а не участник встречи. Саммит проводит Индонезия, и ей решать, кого приглашать, а кого — нет.