Эксклюзив 29 ноября 2023, 18:26 Мечтатель № 1. Зеленского постеснялись назвать идиотом Профессор Межевич: «Мечтатель» — человек, который оторван от реальности Pavlo Bahmut / Global Look Press

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Президент Украины получил очередной титул. Однако если раньше его назвали реинкарнацией Уинстона Черчилля или хотя бы «самым влиятельным человеком в Европе», то теперь бывший кавээнщик стал мечтателем года. Главный научный сотрудник Института Европы Николай Межевич объяснил в разговоре с «360», что западные СМИ просто постеснялись слова «идиот». Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, в свою очередь, заметил, что речь идет о полностью зависимой от Вашингтона фигуре.

Профессор Николай Межевич: термин «идиот» появится позже

Далее — прямая речь политолога.

Звание «Мечтатель № 1» объясняется просто: нельзя же было назвать президента Украины Владимира Зеленского идиотом. Поэтому журналисты абсолютно правильно выбрали слово «мечтатель» — человек, который оторван от реальности и в данном случае это абсолютно правильно и политкорректно.

Термин «идиот» может появиться на следующем этапе. Это разжалование из фельдмаршалов в полковники, ну, а дальше можно попасть и в рядовые.

Зеленский действительно неплохо говорит, особенно по меркам моего поколения, которое помнит выступление генсека СССР Леонида Брежнева. Но за скупыми брежневскими словами, которые ему писали другие люди, чаще всего стояли дела. А за словами Зеленского, как правило, ничего не стоит.

Президент Украины сам себе пиар-менеджер, причем очень хорошо оплачиваемый. Но эта работа не то же самое, что быть президентом. Пиар-менеджер или пресс-секретарь не отвечает за погибших сограждан. А президент отвечает.

President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

Политолог Владимир Брутер: Зеленский — не самостоятельная фигура

Далее — прямая речь политолога.

Награждение Зеленского титулом «Мечтатель № 1» не более чем игра. Всего год назад западные СМИ называли его «человеком года».

Значит, они лгут или сейчас, или лгали всем год назад. Но для них это не важно: главное — создавать нужную картинку.

Зеленский настолько не самостоятельная фигура, что он не может быть ни человеком года, ни разочарованием года, ни мечтателем года. Он просто готов на все, что ему предлагают или требуют от него в Вашингтоне.

Классический пример несостоятельности президента Украины — ситуация с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Возможно, Зеленский давно бы его расстрелял за предательство, но не может снять с должности.

Вспомните, сколько времени он увольнял экс-министра обороны Украины Алексея Резникова! Его не могли отправить в отставку до тех пор, пока Вашингтон не поставил на это место нужного человека.

Президент Украины много раз обещал посадить своего предшественника Петра Порошенко, но этого так и не случилось. Однако стоило западным спонсорам потребовать начать дело против олигарха Игоря Коломойского — и все, сидит Коломойский.

Поэтому история о Зеленском — это продолжение истории о том, что существует «гордый украинский народ, который борется с российским влиянием», но пока что-то у него еще не до конца получается.