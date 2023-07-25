Эксклюзив 25 июля 2023, 19:35 Зеленского «похоронили». Кто заменит его на посту президента? Обозреватель «360» Ракитский: на кресло президента Украины есть шесть претендентов

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Личные имиджевые потери хозяина офиса на Банковой улице бьют все рекорды: провал контрнаступления записали на счет действующего президента Украины Владимира Зеленского вместе с внутренней обстановкой в стране и итогами саммита в Вильнюсе. Зеленского похоронили, ну или во всяком случае готовятся к траурной процессии — политической разумеется, хотя чем западный черт не шутит. О том, кто может занять кресло украинского лидера — в материале обозревателя «360» Михаила Ракитского.

Рейтинг шоу-президента падает слишком стремительно. Еще год назад он занимал лидирующую позицию, а сегодня — позорно уступает не только военным, но и даже добровольцам и волонтерам. А раз мы заговорили про ВСУ, то пришло время назвать фамилию человека, который потихоньку примеряет президентское кресло.

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Валерий Залужный

Главком ВСУ Валерий Залужный, не стесняясь, в интервью для западной прессы подчеркивает, что готов принимать любые решения для достижения своих амбиций.

Речь шла про территории, но нас-то и не это интересует — важно, что Залужный подчеркнул собственную исключительность, мол, сам все решу, никто не указ. Следующий претендент на место под солнцем, которых всего, кстати, минимум, шесть.

РИА «Новости»

Петр Порошенко

Да-да, вы удивитесь, но сбрасывать его со счетов нет никакого смысла. Тем более, что своими поступками он уже дает понять, что с политического небосклона Украины он не уходил и уходить не собирается.

Бывший национальный лидер, который так позорно проиграл Зеленскому, воспользовался фиаско конкурента в Вильнюсе и раскритиковал его за провал этого мероприятия.

У Порошенко, к слову, есть бесплатное приложение, которое сейчас гораздо лаять на караван.

РИА «Новости»

Юрий Луценко

Сидевший экс-прокурор, тот самый с голливудской улыбкой и подставными съемками с линии соприкосновения. Работает на Порошенко, потому рассматривается нами, как пустышка, но все же позволяет себе резкие высказывания в адрес действующей власти, обвиняя ее в проигрышах, конфликтах с НАТО и вообще развязывании войны.

РИА «Новости»

Юлия Тимошенко

Величаво махнула косой, когда первое лицо страны решилось легализовать медицинский каннабис. Она вдруг прозрела и поняла, что конопляные поля покроют всю незалежную — как вывод, травой будут не только лечиться, но и приторговывать.

Юлия Владимировна пригрозилась даже провести референдум. Слово-раздражитель, конечно. Но не по этой причине шансов. А вот следующий кандидат, куда интереснее.

РИА «Новости»

Виталий Кличко

Действующий мэр Киева, который за время чиновничьего пути научился и пиариться, и знакомствами нужными обзавелся, и даже аппаратом правильным.

Владимир Александрович, кажется, видит в Кличко конкурента, иначе к чему бы все эти попытки убрать его с политического трека под видом утраты доверия из-за нерабочих бомбоубежищ в столице. Однако изворотливость боксера и его американские связи позволили отправить Зеленского в нокаут.

Ну и остался у нас еще один спортсмен, который готов бить по действующей власти хоть с правой, хоть с левой.

РИА «Новости»

Александр Усик

Чемпион мира по боксу, классический лидер общественного мнения. Судя по всему, уже со своей командой политтехнологов, которые смогли сделать из него справедливого персонажа.

Он будто знал заранее, что летом 23-го года ему предстоит заявить, что он готов стать президентом Украины, потому, может быть, поддерживал УПЦ — он это делает и сейчас. И даже умудрялся уклоняться от провокационного вопроса «Чей Крым?», при этом посещая неоднократно полуостров.

Он чтит традиции и складно говорит в отличие от своего коллеги по рингу, причем не только спортивному, но теперь, очевидно, и политическому.

А самое-то интересное, что шансы, действительно, есть.

Во-первых — новое лицо, а во-вторых — раз он сумел на протяжении восьми лет лавировать между украинским национализмом и здравым смыслом, значит с ним получится поговорить? А ведь о диалоге между Москвой и Киевом уже давно слухи ходят во всех мировых СМИ. А мы прекрасно помним, что Зеленский запретил себе садиться за стол собственным законодательным актом. Так что будем наблюдать.

РИА «Новости»

А что будет с Зеленским?

Ну, если брыкаться не будет, не попрет против американского слона или осла — пока непонятно, кто там будет у власти, — будет у него все более-менее нормально. Иммигрирует куда-нибудь под крылышко ЦРУ.