Эксклюзив 14 декабря 2023, 11:35 «Маленький тролль, оставь нас в покое!» Зеленского оплевали в Америке Обозреватель «360» Бер: ВСУ хватит новых денег США лишь на туалетную бумагу Телеканал «360»

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Нового пакета помощи в размере 200 миллионов долларов, которые Соединенные Штаты Америки недавно выделили ВСУ, хватит разве что на туалетную бумагу. В Вашингтоне считают бессмысленным продолжать помогать Украине в прежнем объеме, да и простые американцы давно мечтают, чтобы их деньги перестали уходить в эту черную дыру. О ситуации порассуждал обозреватель «360» Иван Бер.

Далее — прямая речь.

Зеленский выступил в США перед членами палаты конгресса — просил денег, как обычно. Но после выступления соратники украинского президента засунули руки в карманы. Денег не дали, в общем. Но 200 миллионов долларов пообещал Джозеф Байден. Этих денег хватит разве что на туалетную бумагу.

В кружочке министра обороны США Ллойда Остина — 11 уничтоженных единиц техники НАТО на 38 квадратных метров. Стоимость — примерно 88 миллионов этого горелого железа, а размотали его бойцы армии России минут за 30 максимум. Математически несложно подсчитать ценность 200 миллионов долларов на фронте. Этого отдельно взятой личности хватит на семь жизней, если распоряжаться ими не по программе Николаса Кейджа.

Так вот, из документа «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022-2025 годы»: один день СВО для России обходится в миллиард долларов минимум. А 200 миллионов, выделенных Байденом, Зеленскому хватит, чтобы закупиться разве что двухслойной туалетной бумагой, и то не на всех.

Есть, правда, нюанс: у этого конфликта есть дедлайн, к которому желательно бы уложиться. А еще — никакая напечатанная бумага даже близко не стоит хотя бы одной жизни нашего солдата. Потому что бумага — это расходник, а жизнь — никак нет.

Yuri Gripas — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

А что думают американские налогоплательщики?

Я провел специальное расследование — пятиминутное, но этого хватило. Зашел на страничку Белого дома в запрещеннограмме и почитал комментарии американцев к новостям о визите Зеленского. Озвучиваю буквально подряд:

«Уходи, мы устали платить за вашу пенсию. Вы оба».

«Кому плевать на Украину? Давайте сосредоточимся на нашей стране… Этот маленький тролль должен просто оставить нас в покое и тогда он может свалить на одну из двух яхт, которые он только что купил».

«Почему мои деньги идут в его страну?»

«Мы все ненавидим вас обоих, пожалуйста, исчезни».

«Можете ли вы дать немного денег Кларксвиллу, жертвам торнадо?»

И самый топовый комментарий, на мой взгляд: «Если он не смог выиграть с первыми 100 миллиардами долларов, то еще 60 миллиардов не помогут». И это правда.

Хотите ослабить Россию долгим конфликтом, чтобы страна по миллиарду долларов в сутки только на СВО тратила? Деньги найдутся — вопрос, найдутся ли украинцы, чтобы долго воевать. Кто еще там хочет умирать каждую минуту еще года три подряд? Уже даже украинских женщин поставили под ружье. А теперь, когда денег давать много не хотят, Зеленский придумал стратегию упорной и изнуряющей обороны. Говорит, построим бетонные фортификации, непробиваемые линии, и ВС России увязнут.

Новая стратегия Зеленского

Украинский президент генерирует идеи ради своего спасения. Например, обещал провести успешный натиск, а теперь заявляет о несокрушимой контробороне. Уверен, он и в Белом доме продвигает эту идею, но только конгрессмены считают ее неубедительной.

Yuri Gripas — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Более тысячи километров протяженность линии фронта: укрепления из бетона на таком расстоянии будут стоить миллиарды долларов, а их еще надо как-то возвести. Для этого нужны работающие заводы, а за заводами, да и за движениями на земле постоянно наблюдают с неба ВКС России.

Сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт предложения Зеленского прокомментировал так: «Это все старый хлам, здесь нет ничего нового». Он, очевидно, имел в виду безнадежность стратегии украинского президента. А спикер палаты представителей Майк Джонсон добавил: «Нам нужна четкая формулировка стратегии, которая позволит Украине победить, и пока ответы были недостаточны: они не предоставили нам ясности и деталей, о которых мы просили снова и снова».

Отношение Байдена к Зеленскому во время того, как украинский президент выступал, показательно: Джо просто сморкался с пренебрежением. Уверен, с таким же пренебрежением, как если видит бездомного немытого американского бродягу-наркомана, проезжая на лимузине по Беверли-Хиллз.

В США давно подсчитали все расходы и возможности ВСУ

Итак, все запланированные цели украинской инфраструктуры в Киеве были поражены. Значит, готовить укрепления ВСУ явно не дадут. ВС России строили свою линию обороны семь месяцев — и это только протяженность в 120 километров. При этом нашим войскам ничего не мешало возводить укрепления.

У ВСУ нет авиации или нужного количества ракет. Зеленский распорядился возвести укрепления от Чернигова до Запорожья — это полторы тысячи километров. Строить это зимой, чтобы успеть к весне? Даже если бы ВСУ строили обычную асфальтовую дорогу, за это время они бы не уложились. А это должно быть еще и несколько линий обороны, а не одна.

Yuri Gripas — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Затягивать с наступлением Москва не станет. Возможно, уже в апреле ВСУ начнут отступать еще активнее, чем сейчас. Позволять им выстроить линии обороны, а самим из-за затянувшегося конфликта нести издержки, в Министерстве обороны России не станут.

Даже если обещанный Зеленским национальный проект «Бетонная защита» вдруг стартует, то столкнется с промерзлой землей, которую не разбить ни лопатой, ни техникой. Кроме того, такой проект, помимо продолжительного времени на строительство, отнимет не меньше 40 миллиардов долларов. В США уже подсчитали бессмысленность этого стартапа, иначе деньги выделили бы на него еще летом, когда Украина пыталась наступать.