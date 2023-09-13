Мир 13 сентября 2023, 23:26 Зеленского на вилы? Украинцы назвали его главным крышевателем коррупции, но бояться надо не только своих Политолог Гаспарян: Запад потребует от Зеленского отчета за потраченные деньги Официальный сайт президента Украины

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Почти 80% украинцев назвали президента Владимира Зеленского главным ответственным за масштабную коррупцию в стране. Данные социологов заставили занервничать его соратников, ведь такое общественное мнение может негативно отразиться на грядущих выборах на Украине. Но киевскому режиму стоит бояться не только жителей своей страны, ведь Запад о потраченных миллиардах просто так не забудет.

Опрос среди украинцев в июле провели специалисты фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива. Согласно результатам исследования, 78% жителей страны считали, что Зеленский несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве и военных администрациях. Не согласились с этим утверждением лишь 18% респондентов.

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«Черная касса» Украины

Пользователи Telegram-каналов бурно прокомментировали данные опроса, отметив, что рейтинги нынешнего президента начали сильно падать.

«Это часть антикриза, который запустил Ермак в попытке отбелить Зеленского от клейма „крышевателя коррупции“. Рейтинг то падает, караул кричат. На всю информационную кампанию по Украине выделили 200 тысяч долларов из „черной кассы“ Банковой. Как обычно ее освоят решалы, которые уже давно разучились работать», — написал одних из них.

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«Попытка сместить акцент на НАБУ/САП выглядит как оправдание, а не реальная борьба с коррупцией. Полтора года власть не замечала взятки ТЦК и ВЛК, а министр обороны освоивший несколько сот миллиардов на закупке оружия вообще герой для Зеленского, так чего вы хотите от людей?», — задался вопросом другой пользователь в Telegram.

Заступники Зеленского в ярости

После публикации результатов опроса и бурной реакции украинцев в команде Зеленского заметно занервничали. Глава парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что президент не должен «отвечать за брусчатку, стадионы, теннисные корты и другой хлам» во время боевых действий.

По мнению Арахамии, это «манипулятивные исследования о том, что якобы украинцы считают, что за всю бытовую коррупцию отвечает президент Украины».

РИА «Новости»

Также на эту тему в своем Telegram-канале высказался и вице-премьер Украины Михаил Федоров, который назвал опрос «целенаправленной атакой» на президента. По его мнению, странно, что результаты исследования, проведенного в первой половине июля, опубликовали только сейчас, а в вопросе об ответственности за коррупцию указали только Зеленского.

Высказался о результатах исследования и глава офиса президента Украины Андрей Ермак, который был вне себя из-за публикации данных. Он назвал этот шаг «когнитивной диверсией Кремля, который использует украинское информационное пространства для программирования необходимых смысловых конструкций».

Запад ждет отчета

Как отметил в разговоре с «360» политолог и публицист Армен Гаспарян, опрос общественного мнения инициировало провести на Украине посольство США.

«Затеяли это все, чтобы в очередной раз объяснить Зеленскому, что у него нет другого варианта, кроме как делать то, что он пообещал Западу. В частности, речь идет о так называемом коррупционном кейсе. В его основной части говорится о публикации декларации о доходах. А Зеленский будет от этого всячески отходить ведь тогда придется объяснять, каким образом за 1,5 года конфликта благосостояние всей его команды заметно выросло», — подчеркнул эксперт.

Гаспарян выразил уверенность, что никакого отношения к выборам этот опрос пока не имеет. Для них будет другая социология, но до этого еще очень далеко, сказал он.

Коррупция поглотила Украину

На Украине никогда не было моментов, чтобы не было коррупции, которая стала там системообразующим фактором, заявил «360» научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

РИА «Новости»

«Украинский чиновник живет плохо, ему на жизнь не хватает. Поэтому ему позволяют воровать все до чего он может дотянуться. А если чиновник попытается сделать что-то не так, то все вдруг вспомнят, что он вор. Так устроена украинская политическая система с 1991 года», — пояснил он.

По словам Журавлева, скорее всего, речь идет о том, насколько явно коррупция представлена в избирательном процессе на Украине.

«Все грязное белье сразу вытащили на обозрение или нет? Если слишком много грязного белья, то население может не выдержать и действительно проголосовать против», — подчеркнул эксперт.

В качестве примера он привел бывшего президента Украины Петра Порошенко, с которым так и обошлись.