Эксклюзив 04 сентября 2022, 17:30 Поделиться Telegram

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Viber Электроэнергия взамен долгов. Зеленский решил расплатиться по кредитам с ЕС за счет украинцев Эксперт Семикашев: Украина готова продавать электроэнергию взамен кредитов РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский посулил Европе увеличение экспорта электроэнергии. Правда, сразу уточнил, что этому мешает российское присутствие на Запорожской АЭС. Громкие обещания, заявления и требования очень типичны для украинских властей. «360» поговорил с экспертами, чтобы узнать, есть ли под словами Зеленского какие-то основания, или это был очередной вброс, чтобы попутно задеть и миссию МАГАТЭ. Ведь ее работой политик тоже остался недоволен.

Для красного словца

Видеообращение Зеленского транслировали на экономическом форуме Амброзетти, который открылся в городе Черноббьо на севере Италии в минувшую пятницу.

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«Украина готова увеличить экспорт электроэнергии в Европу, но для этого важно, чтобы Запорожская атомная станция оставалась подключенной к украинской энергосистеме. Российское присутствие не позволяет нам внести свой вклад в энергетическую ситуацию в Европе», — сказал Зеленский.

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По его словам, несмотря на все трудности, Украина может внести свой вклад в удовлетворение по крайней мере 8% потребления электроэнергии в Италии.

Помимо этого, он отметил, что у страны имеется и потенциал для развития возобновляемой энергетики и зеленого водорода.

За кредиты приходится платить хоть чем-то

Заведующий лабораторией прогнозирования топливно-энергетического комплекса Валерий Семикашев в беседе с «360» отметил, что Украина может экспортировать электроэнергию за счет того, что ее собственная экономика сжалась. Власти будут готовы поднять цены для простых украинцев.

«Может быть, [поднимут] сильно, может быть, средне — от 30% или выше. Это базовое требование, которое международная организация предъявляет к странам, которые находятся в плохой экономической ситуации. Если вспомнить, когда мы брали кредиты, то у них была позиция: сокращайте социалку и за счет этого наполняйте бюджет и отдавайте деньги за кредиты», — сказал он.

РИА «Новости»

Семикашев напомнил, что вся помощь Украине по большому счету — это кредитные деньги. Та же поставка вооружений не безвозмездна.

«Все эти поставки с территории Украины — что зерна, что леса, что электроэнергии, — это все расплата за помощь поддержку. Понятно, что Запад с этого тоже что-то имеет и перепродает дороже, если брать то же зерно. С электроэнергией тоже понятно, что как бы сильно цены ни росли на Украине, они сейчас все равно сильно ниже оптовых цен в Европе. Особенно сейчас, когда там дефицит», — пояснил он.

Законсервировать ЗАЭС

Говоря о Запорожской АЭС, Семикашев заявил, что эту станцию по-хорошему следовало бы законсервировать, так как за украинскими АЭС и ТЭС плохо следят. Объекты сильно изношены, и риски нештатной ситуации там заметно выше, чем на большинстве АЭС в мире.

«Поэтому за счет АЭС Украина ничего не сможет никуда экспортировать. На Украине сейчас есть четыре или пять атомных станций. Они несут основную нагрузку, потому что с углем все хуже», — подчеркнул собеседник «360».

По его словам, Украине выгодно продавать свою электроэнергию. Некоторые ее потоки идут только в соседние страны, уточнил он. Например, это выгодно Польше, потому что с энергетикой там все не слишком хорошо.

«На Украине есть одна ТЭС, которая работает только на Польшу (Добротворская — примеч. ред.). У них также две АЭС, через которые проще передавать энергию. То есть они будут сжимать собственное потребление для продажи в Европу», — заключил он.

Грусть Зеленского из-за МАГАТЭ

Зеленский, обещая возможное увеличение экспорта электроэнергии на Украину, указал на то, что это невозможно сделать из-за российского присутствия на станции. Этот фактор политика очень раздражает и огорчает, как и работа миссии МАГАТЭ, которая побывала на ЗАЭС.

По словам Зеленского, глава агентства Рафаэль Гросси в личной беседе обещал ему, что вместе с миссией на станцию приедут украинские журналисты, но этого не случилось. Иными словами, Украина как будто бы и рада была помочь, но Россия на ЗАЭС очень сильно мешает.

По мнению политолога Евгения Михайлова, Зеленский продолжает дискредитировать миссию МАГАТЭ, потому что не смог добиться желаемого от визита на станцию специалистов агентства.

«Он не смог захватить Запорожскую атомную электростанцию, в результате чего погибло несколько десантов. Не смог взять ее под контроль и продемонстрировать своим западным партнерам подтверждение своих заявлений, что он умеет и будет побеждать русских. Соответственно, сейчас у него нет выхода, как только дискредитировать миссию», — пояснил собеседник «360».

Михайлов предположил, что в выводах, которые позже представит миссия, скорее всего, будет указано, что именно украинская сторона наносит удары по станции и пытается подтолкнуть мир к катастрофе.

«Зеленский здесь вообще не имеет права ни о чем говорить. На мой взгляд, после того, как МАГАТЭ опубликует доклад, вряд ли кто-то прекратит обстрелы, потому что обстреливают станцию только ВСУ. Приказы им отдают специальные службы тех стран, которые заинтересованы в продолжении боевых действий. Не более того», — заключил он.

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