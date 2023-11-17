Эксклюзив 17 ноября 2023, 13:55 Зеленский в отчаянии. Залужный потирает руки Обозреватель «360» Бер: на Украине произошел раскол из-за Зеленского и Залужного Телеканал «360»

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В украинских элитах наметился раскол — в стране на фоне сокращения западной поддержки стремительно набирает популярность главком ВСУ Валерий Залужный. Власть президента Владимира Зеленского пошатнулась. Если в противостоянии победит Залужный, то он попытается заморозить конфликт. Сохранение же власти Зеленского обернется для государства тотальной мобилизацией и потерями на поле боя. Об этом подробно рассказал обозреватель «360» Иван Бер.

Далее — прямая речь.

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Украинская элита закусилась друг с другом насмерть: противостояние [президента Украины Владимира] Зеленского и [главнокомандующего ВСУ Валерия] Залужного, о котором еще неуверенно говорили в начале этого года, набирает обороты. Зеленскому теперь приходится прикладывать усилия, чтобы отстаивать свой гражданский авторитет против набирающего популярность на Украине военного Залужного.

Пощечина от Запада

Представитель западной элиты, миллиардер Илон Маск на днях заявил в своей соцсети:

«Я думаю, что Залужный ценит жизни своих людей. И трезво смотрит на то, что происходит на самом деле. Зеленский давно уже живет в своей реальности мясника, и эта реальность не соответствует действительности».

Это даже не назвать негативом в СМИ в адрес Зеленского. От Илона Маска это звучит гораздо жестче, и похоже, так думают и в Белом доме — о том, что украинского президента надо поменять. Этот уже выдохся.

Если раньше Залужного называли мясником, то теперь он — заботливый командир, а Зеленский, снизивший призывную возрастную планку, — людоед. Хотя он не понимает, за что: сами же говорили, что «до последнего украинца». К тому же в офисе президента Украины понимают: если украинцы перестанут гибнут, и военный бизнес будет остановлен, то Белый дом начнет требовать выделенную помощь обратно или вообще уничтожит Зеленского. Начало отсчета по смене власти началось именно с провального контрнаступления.

РИА «Новости»

После провала летней кампании Залужный стал давать интервью западным журналам, где объяснил причину неудач. В офисе президента Зеленского сочли это конкуренцией за место. Тут же, якобы случайно, взорвался в своей квартире на собственном дне рождения помощник Залужного Геннадий Частяков, который будто не знал, как обращаться с гранатой, притом что он — боевой офицер.

Очевидно, что это был намек Валерию Залужному от Владимира Зеленского, чтобы молчал и не дискредитировал действующую власть. А потом поступила в СМИ информация, что Залужного хотят отправить в отставку, но сразу пришло опровержение. Это предвыборная борьба.

Запад потихоньку отходит от Украины

Несмотря на то, что Зеленский объявил об отмене выборов на Украине, связав эту возможность с законным военным положением, он вынужден держаться за место. Он как герой на Западе уже надоел, потому что жить стало дороже из-за украинского конфликта, а толку от этого нет. Европейцы хотят как раньше: ездить отдыхать каждый год хотя бы два раза, а из-за инфляции вынуждены отмечать холидэйз дома. Не все, но приличная часть, из тех, кто раньше мог.

Европейские страны начинают блокировать выделение финансов Украине. Сначала Венгрия, теперь Словакия, рабочие поляки блокируют украинские фуры на границе. Это вход в нищету и дополнительные неудобства, которые никому не нужны.

Но есть нюанс: если НАТО прекратит финансировать Украину, то конфликт прекратится, Киев вынужден будет сдаться, будет подписан мирный договор исключительно по пунктам интересов России. А это уже не пощечина для НАТО, а увесистый пинок под дряблую, грустную, неспортивную пятую точку. Весь мир увидит, что Россия в одиночку, под самыми жесткими санкциями в истории, дала отпор целому объединенному западному военному блоку. С НАТО больше никто не будет считаться.

Unsplash

А что же случится со стариной Зеленским?

Когда кураторы договорятся, Зеленского заменят. Что касается его лично, то это как раз может произойти в любой день, даже завтра утром. Очевидно, что Залужный и Зеленский работают не в одной команде.

После провала наступления Зеленский обманывал украинскую публику, утверждая, что оно продолжается. Залужный обрубил эту лапшу своим заявлением западному журналу. Зеленский сказал, мол, надо было самолеты дать — сейчас их дадут, и мы точно победим, а сам принялся загребать в армию молодежь и женщин.

Одна из причин, почему Зеленский борется именно с Залужным, а не, скажем, с признанным в РФ экстремистом [экс-советником офиса президента Алексеем] Арестовичем* или [бывшим президентом] Петром Порошенко? А это борьба за выделенные денежные средства. Они проходят как через президента Украины, так и через Минобороны, и, соответственно, главнокомандующего ВСУ Залужного. Каждый хочет контролировать эти деньги сам.

В офисе президента Украины отрицают конфликт двух претендентов, потому что если там подтвердят информацию, придется незамедлительно устранять Залужного — официально или по трагической случайности, как это было с его помощником Частяковым. ВСУ вряд ли дадут много времени на раздумья Зеленскому, если он назовет Залужного предателем и агентом Кремля.

Ministry of Defense of Ukraine

Какой исход в случае победы Зеленского и Залужного ждет украинцев?

Если Зеленский победит, значит, тотальная мобилизация по всей Украине продолжится. ВСУ также будут нести потери, ликвидируясь об артиллерию и минные поля. Тяжелую технику ждет то же самое. И конфликт будет продолжаться, пока все эти ресурсы полностью не закончатся — а заканчиваются они из-за низкой подготовки мобилизованных в ВСУ быстро. Тотальные похороны как военных, так и следом Зеленского.

А Залужный, если сядет на место Зеленского, то постарается заморозить конфликт, чтобы набраться сил, восстановить бригады ВСУ, увеличить число дальнобойного оружия и как-то проредить минные поля. Вдруг с очередной попытки удастся прорвать оборону РФ?

Никто в РФ, естественно, ему такой возможности не даст. Поэтому пока ВСУ истощаются, борьба украинских лидеров между собой идет только на пользу российской армии.

Мое имя Иван Бер, будьте здоровы и берегите друг друга.

* Алексей Арестович внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.