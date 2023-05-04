Эксклюзив 04 мая 2023, 19:51 Зеленский уже в Гааге. Кабаре открыто! 🤡 Писатель Беседин: президент Украины Зеленский в Гааге подыскивает себе место Владимир Зеленский в Гааге / Официальное интернет-представительство президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский вечером 3 мая прибыл в Нидерланды — сразу после визита в Финляндию. В Гааге он встретился с местными политиками, выступил с речью «Нет мира без справедливости» и посетил Международный уголовный суд. О том, во что превратилась очередная зарубежная поездка украинского актера, — в колонке писателя Платона Беседина для «360».

Далее — прямая речь.

Нидерланды — страна веселая, это все знают. Причем веселая как по объективным, так и по субъективным критериям. Так что визит туда Владимира Зеленского — человека, играющего роль украинского президента — казался чем-то совершенно особенным. Промелькнула в этом искра парадоксального юмора, что ли. И ожидания, честно сказать, не подвели.

Для начала на страницах нидерландской De Telegraaf Зеленский — его фото — появился в каком-то тревожном и измученном виде из серии «их разыскивает милиция». После этого лидер партии, победившая в стране на выборах, отказалась идти на встречу с украинским актером. Мол, неуместен его визит в траурный день (4 мая в Нидерландах чтят память жертв Второй мировой войны). Ее поддержали некоторые другие политики.

Но позднее одно из голландских СМИ выдало совсем уж непристойное: «Кабаре-конференция Зеленского». Это о пресс-конференции человека, который, в общем-то, не стал заморачиваться на счет того, что флаг его страны оказался на этом мероприятии перевернутым.

Ну, а чего переживать? Ведь Зеленский был слишком занят собой. Как всегда.

Владимир Зеленский в Нидерландах, в Гааге — это вообще такой довольно иносказательный, любопытный сюжет. Мол, ищет себе местечко на будущие судебные процессы. Будут ли? Вполне возможно.

Но, а что сейчас? Мне видится, главная трагикомедия происходящего в том, что амбиции одного человека отправляют в могилы или на больничные койки тысячи его соотечественников, которых цинично обманули. Они особо-то и не поддерживали Зеленского, а он пришел.

Напомню, будущего украинского президента озвучил на тайной встрече на американском корабле «Дональд Кук» у берегов Одессы Курт Волкер. Тогда выбор пал на Зеленского, хотя изначально должен был выигрывать Порошенко. Остальное — привод к власти нужного человека — ловкость пентагоновских рук и никакого мошенства.

Владимир Зеленский перед началом церемонии инаугурации в Киеве, 2019 год / РИА «Новости»

Да, Зеленский изначально шел на украинские выборы, зная, что обманет всех. Напомню, три кита, на которых стояла его избирательная кампания: остановить войну; дать статус русскому языку; победить коррупцию.

Где это все? И что в итоге? А в результате — шоу одного актера.

Владимир Зеленский в Гааге / Официальное интернет-представительство президента Украины

Гавная беда в том, что Зеленский слишком вошел во вкус. Во-первых, поверил в то, что он статусная фигура, а потому Зе слишком увлекся. Во-вторых, его поездки по странам — это гастроли.

То есть украинский артист, которого продвигает американский продюсер. Артист приезжает, надувает щеки, над ним похихикивают, но он верит, что все абсолютно всерьез. И чем дальше — тем больше.

Вот за это шоу одной персоны в первую очередь и платят украинцы. Платят своими жизнями. За такой водевиль, который написан кровью. Потому что ни о какой победе Украины речи не идет, о борьбе за независимость — тоже.

Какая тут независимость? Просто один человек боится, что конфликт с Россией кончится — это я о Зеленском. Ведь как он без него? Да и что после? Куда ему подастся? Как отвечать перед народом?

Между тем подлинный ужас заключается в том, что в постмодернистском мире все вывернуто наизнанку, а потому Зеленский в первую очередь кайфует от собственного величия и не готов поступиться ни минутой славы ради спасения чужих жизней.

Да, он бесконечно кайфует от самого себя. На фоне взрывов еще эффектнее. Так древо амбиций взращивается на чужой крови. И вот это совершенно жутковатый сюжет. Впрочем, американские продюсеры любят такие.