Мир 26 декабря 2022, 21:27 Зеленский устал и предчувствует финал Политик Олейник: проблемы армии и настроения в обществе заставили Зеленского грустить РИА «Новости»

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Глава Украины Владимир Зеленский выступил с речью по поводу католического Рождества, которое отмечается 25 декабря. И это при том, что большинство верующих в стране — православные. Американский обозреватель Скотт Макдональд в статье для Newsweek назвал послание украинского лидера мрачным и не воодушевляющим. По словам автора статьи, в пессимистичном обращении Зеленского почувствовался «горький привкус отчаяния». Украинский политик и управленец Владимир Олейник рассказал «360», почему политик грустит. Далее — его прямая речь.

Зеленский устал от роли президента

С большим отвращением слушал его выступления. Но как политику мне нужно понимать не только содержание, но и эмоциональную часть. И эту речь слушал. Первое — чувствуется усталость от этой роли, которую он играет. Он же играет президента. Каждый день надо выступать.

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Уже состоялось большое, грандиозное новогоднее шоу, его корпоратив. Это был самый шикарный зал — Конгресс. Публика вообще, как говорится, и хлопала, и пищала, и подпрыгивала. Понятно, что сборы были неплохие.

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А дальше — он же понимает, что уже дальше ехать некуда. Это работа, которая должна быть по душе человеку, который не кажется, а является президентом. Поэтому у Зеленского есть определенная усталость. А по содержанию речи… Читает он то, что не понимает. Он называет себя юристом, но не понимает конституцию и не читал ее. Не знает полномочия президента, иначе такую ахинею не нес.

Он читает чужие тексты каждый вечер, в том числе и к Рождеству.

Украинцам навязывают Рождество 25 декабря

То, что Зеленский поздравил с этим праздником, ничего страшного. В принципе, есть там и те, кто отмечает Рождество 25 числа. Вопрос в другом: они (власти Украины — прим. ред.) начинают навязывать всем тенденцию отмечать Рождество 25 числа. Звучит это очень мягко: «Мы встречаем Рождество вместе со всем миром». Ребята, встречать Рождество надо вместе со своей церковью. И у каждого она своя. Зеленский пытается быть всеядным. И эта речь, которую он не понимает до конца… Для него что Рождество, что Пасха — одинаково.

Это необходимо для того, чтобы дать сигнал избирателям. Я, например, не любил политиков, который бегали по храмам. Буквально за ночь везде пробегут: там, там, там. Нельзя, нужно идти в свою церковь. Как [президент России Владимир] Путин. Он идет в свою церковь. А мог бы и везде пробежаться — на всякий случай.

Выступление Зеленского — это политический пиар, сигнал. Украинцев будут склонять к тому, чтобы праздновать Рождество 25 декабря. Это государственное дело. Церковь отделена от государства. На фоне этого поздравления идут гонения на православную церковь, будто Зеленский определяет, есть благодать в этой церкви или нет. Зеленский! Этот безбожник!

Причины мрачных настроений Зеленского

Зеленский поехал туда (в США — прим. ред.) за оружием для победы. Он просил самые дальние системы, чтобы ударить вглубь России, просил и Patriot — дали, только не тот. Во-первых, он не одну батарею просил, а дают одну и устаревшую. Не дают дальнобойное оружие, беспилотники и так далее. Он же понимает, что не дают, потому что не хотят, чтобы конфликт перерос в Третью мировую войну. Третья мировая — это ядерная. Вот они говорят: «Нет-нет!» А это вызвало определенное уныние [у Зеленского].

Повлияло и свидетельство [советника офиса украинского президента Алексея] Арестовича, который буквально на днях заявил, что американцы в 2023 году могут кинуть [Украину]. Конечно, могут и кинут. И кинут! Республиканцы правят бал.

Понятно, что прозвучит слово «аудит». А это уже прецедент. А там и Германия скажет: «Аудит». И Италия, и Венгрия. Если все нормально, нет вопросов. А если нет? Зеленский тоже это чувствует.

Более того, украинцы не хотят воевать. Украинские силовики, военные вышли с предложением немедленно принять закон об усилении ответственности по четырем проблемам, которые возникли: пьянство, наркомания и невыполнение приказов командира и дезертирство. Зеленский согласовал, парламент принял. А народ это увидел — и сразу петицию. Зеленский начинает нервничать. Это же избиратели, они же не простят таких вещей, они защищают своих детей.

Все понимают, что в армии серьезные проблемы. И этот конфликт могут остановить не американцы или отсутствие оружия, только украинцы! Которые поймут, что им защищать США не с руки. Все это в совокупности отрезвляет [Зеленского].