Эксклюзив 28 февраля 2023, 00:07 Западу надоела поддержка Украины. Зеленский инициирует переговоры с Россией и уйдет со сцены навсегда Клинцевич назвал выполнение целей спецоперации шансом для переговоров России и Украины РИА «Новости»

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Лидеры западных стран потребовали от президента Украины Владимира Зеленского начать подготовку к мирным переговорам с Россией, если ВСУ не добьются существенных успехов к осени 2023 года. Поставляемые Украине вооружения якобы должны дать ей шанс вернуть контроль над большей частью утраченных территорий. Бывший член комитета Совета Федерации и глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич заявил, что дипломатическое урегулирование на Украине возможно, но только после завершения всех целей специальной военной операции.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Задачи спецоперации

Запад пока еще продолжает верить, что Украина одержит победу над Россией ну или просто дезорганизует, что даст старт деструктивным протестам внутри нашей страны, которые завершатся ее расчленением.

Если этого не произойдет, а специальная военная операция продолжится, то Запад начнет всячески готовить общественное мнение о необходимости мирных переговоров. Но делать он это будет через дискредитацию России.

Я как человек, который более семи лет провел на войне и хорошо разбирается в военно-политических вопросах, считаю — этого нельзя допустить.

Вести разговоры о мире и выстраивать эту повестку можно только после выполнения задач специальной военной операции. Их не так много.

В том, что мы освободим русских людей и демилитаризуем Украину, у меня сомнений нет. Но еще требуется денацифицировать страну, чтобы живущие там люди принимали разные точки зрения. Чтобы они понимали, что совершали и какое наказание за это должны нести.

Без денацификации гражданского общества Украины говорить о мире невозможно. Потому что они станут нам навязывать и третий, и 58-й Хасавюрт (Хасавюртовские соглашения — договор между властями России и правительством самопровозглашенной Республики Ичкерия, положившей конец первому военному конфликту в Чечне — прим. ред.), чтобы мобилизоваться, перегруппироваться, перевооружиться и создать плацдарм для разрушения русского мира и физического уничтожения России. Но это у них не получится. Потому что специальную военную операцию мы доведем до конца.

РИА «Новости»

Сакральная жертва

Зеленский сделает так, как скажет Запад, и переобуется. Он нанятый артист и доиграет свою роль до конца, отлично понимая, что дело не в людях и не славе, которой ему досталось очень много. Дело в деньгах, которые он получит, и его дальнейшем благополучии. Он молодой человек, которому еще жить.

Но Зеленский не понимает одну вещь. Он давно уже ходит с меткой на лбу. Он сакральная жертва, которую точно убьют. Но сделают это таким образом, чтобы потом обвинить Россию и по-новому дискредитировать нашу страну.

У Зеленского очень короткий путь, и вся эта ситуация для него очень невыгодна. Он будет физически уничтожен, потому что много знает и многое может рассказать. Самое главное, сакральная жертва очень нужна, и ее, к сожалению, принесут. Так работают американские спецслужбы.

Это точно также, когда американцы уходили из Афганистана, оставив материальные средства и имущество на 160 миллиардов долларов, потратив два триллиона на эту страну. Все говорили, что американцы бежали и проиграли. Но все это было запланировано. Никого не посадили, а начальники получили награды.

Афганистан при этом превратился в главную точку кипения региона, которая рано или поздно взорвется. Это окажет влияние на Пакистан, Индию, нашу Среднюю Азию, Иран. Мало кто понимает, что американцы играют в долгую. Поэтому Зеленский выполнит все, что ему скажут, но это ему не поможет.